Кузнецова и Касаткина откроют сезон на турнире в Абу-Даби

Стал известен состав участниц первого турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 2012 года. Соревнования пройдут в Абу-Даби с 5 по 13 января.

Россию представят Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина. ATP признала Андрея Рублева самым прогрессирующим теннисистом года В заявку также попали: победительница Открытого чемпионата Австралии-2020 Софья Кенин, Дженнифер Брэйди, Аманда Анисимова (все - США), Каролина Плишкова, Маркета Вондроушова (обе - Чехия), Арина Соболенко (Беларусь), Элина Свитолина (Украина), Белинда Бенчич (Швейцария), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элисе Мертенс (Бельгия) и Мария Саккари (Греция). Добавим, что с 10 по 13 января в Дубае пройдет квалификационный турнир к Открытому чемпионату Австралии-2021. Соревнование на кортах Мельбурна стартует 8 февраля.