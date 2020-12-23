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23.12.2020 13:24
Рубрика: Культура

"Квартет И" снимет свой первый сериал

Текст: Сусанна Альперина

Сейчас в кинотеатрах идет новый фильм "Квартета И", который создает новогоднее настроение - "Обратная связь". Это продолжение фильма "Громкая связь" - он в свою очередь ремейк итальянской комедии "Идеальные незнакомцы", адаптированной в 18 странах. А вот продолжение появилось только в России.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Что будет дальше снимать "Квартет И" - об этом рассказал актер, сценарист, продюсер Леонид Барац в интервью Дмитрию Гордону. А позднее подтвердил информацию "РГ". Их следующий кинопроект также, как "День радио", "День выборов", "Быстрее, чем кролики", сделан по мотивам спектакля. На этот раз "В Бореньке чего-то нет".

На вопрос, каким будет следующий фильм, Барац ответил:

"Это будет "В Бореньке чего-то нет". Может быть, это будет не фильм, а сериал. Мы сделаем это впервые, и это тоже связано с пандемией, коронавирусом... Кино уходит в цифру. В цифре появляется больше денег. Кинотеатральный прокат по емкости можно сравнить с емкостью цифровых платформ", - сказал Леонид Барац. И добавил: "Мне кажется что "В Бореньке чего-то нет" - это лучшая пьеса, которую мы написали, и надеюсь что фильм будет тоже интересным". Барац также подчеркнул, что в кино "Квартет И" и Сергей Петрейков все время чему-то учатся, и в этом им очень помог режиссер Алексей Нужный, который снимал фильмы "Громкая связь" и "Обратная связь". "Надеюсь, что "Боренька" тоже будет шагом вперед", - пообещал Барац.

При этом он сказал, что фильм "День выборов 3" "Квартет И" снимать не планирует.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

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