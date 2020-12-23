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23.12.2020 22:06
Рубрика: Общество

Больницы поправляются

Лечебные учреждения регионов получают новейшие медицинские приборы
Текст: Ольга Дмитренко, Валентина Зотикова, Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
В нынешнем году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были переоснащены 100 региональных сосудистых центров и первичных отделений. Как новая техника изменила работу лечебных учреждений выясняли корреспонденты "РГ".

Перед приемом у офтальмолога маленьким пациентам теперь не обязательно учить буквы. Да что там буквы - можно даже не уметь разговаривать: в самарских поликлиниках появился новый прибор, который выдает точный результат обследования зрения независимо от уровня подготовки малыша. В детских отделениях Самарской медико-санитарной части N 2 и больницы Ставропольского района области по нацпроекту "Здравоохранение" в помощь врачам-офтальмологам закупили авторефрактометр. Максимально простой в использовании для медиков, но очень точный прибор. "Дети - особые пациенты: кто-то не знает картинок, кто-то еще не выучил буквы, - рассказывает врач-офтальмолог МСЧ N 2 Лариса Попкова. - Новое оборудование позволяет выявить их остроту зрения и астигматизм. Аппарат работает быстро, на осмотр пациентов у нас уходит значительно меньше времени, чем раньше, и в итоге в течение дня у нас получается принимать 25-30 человек".

Фото: Олег Карамаза
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Обе больницы получили в этом году и другое оборудование для диагностики детей - аппараты УЗИ и электрокардиографы. "Электрокардиограф адаптирован для приема детей, - отметила детский кардиолог Наталья Дадурова. - Дети в возрасте до года ведут себя беспокойно, и раньше нам приходилось выполнять электрокардиограмму поэтапно. Сейчас же мы быстро закрепляем электроды, и аппарат сразу выдает результат изменения параметров сердца".

По словам заведующей педиатрическим отделением МСЧ N 2 Ирины Алешиной, благодаря новым аппаратам некоторые обследования врачи проводят пациентам на дому, в основном это касается детей с ограниченными возможностями здоровья - таких непросто транспортировать в больницу, да и в очереди сидеть мало приятного. А сельские врачи теперь имеют возможность выезжать с портативным оборудованием к пациентам, живущим в самых отдаленных районах.

Прекрасный подарок под занавес года получили медики и пациенты городской больницы Бугуруслана Оренбургской области: в ней впервые начал работу аппарат компьютерной томографии. Оборудование стоимостью в 33 миллиона рублей закуплено в рамках нацпроекта "Здравоохранение". По словам главврача медучреждения Александра Еремина, еще недавно жителям Бугуруслана, нуждавшимся в процедуре компьютерной томографии, приходилось ездить в районную больницу. Теперь же обследование можно пройти в новом кабинете КТ, который открылся в отделении лучевой диагностики. В помещении провели ремонт, а для работы с новым оборудованием обучили команду лаборантов. "Сегодня, во время пандемии, потребность в компьютерной томографии растет, - подчеркнул Александр Еремин. - Но прежде всего это оборудование поможет своевременному выявлению и диагностике онкологических, сердечно-сосудистых, урологических, хирургических и ряда других заболеваний".

В 2020 году были переоснащены 100 региональных сосудистых центров и первичных отделений

Сейчас на компьютерном томографе обследуют не только жителей города, но и всей северо-западной части региона. Особенно информативен этот метод в онкологии. Следует отметить, что на базе горбольницы действует Центр амбулаторной онкологической помощи. Послойное сканирование позволяет обнаружить опухоли на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

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