Ленинка выпустила новогодние сувениры в дореволюционном стиле

Российская государственная библиотека в этом году решила по-хорошему удивить своими новогодними сувенирами. Вместо традиционных календарей и елочных игрушек с символом года - картонные хлопушки, бенгальские огни, тульские пряники и самодельные маски в дореволюционном стиле. Идеи и вдохновение дизайнеры несколько месяцев искали в бесценных архивах легендарной Ленинки.

"Мы предложили дизайнеру Роману Уварову создать совместную коллекцию новогодних сувениров, вдохновленную нашими коллекциями, и рады, что он так горячо поддержал эту идею. Фонды Ленинки - бесценное достояние. Роман и его команда очень бережно и внимательно отнеслись к работе с материалами библиотеки, смогли сохранить аутентичность и эстетику, и в то же время - вписать ее в динамичный контекст наших дней, "подружить" с современностью", - рассказывает директора РГБ Вадим Дуда.

Он уверен, что РГБ, как и любая библиотека страны, может стать источником вдохновения, новых идей и находок для современного искусства. А заодно привлечь молодую аудиторию в библиотеки.

Команда дизайнеров несколько месяцев работала в архивах и фондах РГБ, где представлено более 47 миллионов старопечатных журналов, книг, альбомов, календарей, прейскурантов. А потом вручную отрисовывала понравившиеся изображения, повторяя аутентичный дизайн и детально изучая состав и особенности производства всех предметов.

В подарочный набор вошли бенгальские огни, хлопушка, пряник, карнавальные маски "Сделай сам", уютный шарф и набор новогодних открыток, повторяющих дореволюционные праздничные изображения. Все предметы создавались вручную по старинным технологиям и традициям.