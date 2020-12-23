В среду стало известно, что МЧС России предложило законодательно закрепить лицензирование предоставления услуг в частных домах престарелых. Соответствующие предложения уже направлены в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ.

В башкирской деревне соседи не раз жаловались на подозрительный приют. Но никто их не услышал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан / ТАСС

Кроме того, МЧС одновременно предлагает повысить меры ответственности для предпринимателей, если на их объектах не выполняются требования обеспечения безопасности и создается угроза жизни и здоровью пожилым пациентам.

О каких именно мерах идет речь, в ведомстве не уточнили. Но известно, что МЧС в данном случае не первопроходец. Ранее за усиление ответственности владельцев частных домов престарелых и лицензирование их бизнеса выступили в парламенте Башкирии. Поводом послужил недавний резонансный пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдино. В ночь на 15 декабря там заживо сгорели 11 человек. При этом по горячим следам многие ведомства, в том числе и в региональном главке МЧС, сразу заявили, что совершенно ничего не знали о существовании у них под боком богоугодного заведения. Так чем же поможет лицензирование того, чего по бумагам нет?

Тут больше вопросов к правоохранительным органам, каким путем находить эти нелегальные пансионаты и выводить их из тени.

А зарегистрировав как положено свою деятельность, хозяева этих заведений сразу попадут под нормы действующего законодательства, которое и без того предполагает весьма строгие меры и по пожарной безопасности, и по энергетической, и по СанПиНу. И им уже, хочешь не хочешь, а придется либо выполнять весь набор строгих правил, либо искать лазейки как-то их обойти. И вот тут возникает вопрос: если недобросовестные частники получат возможность получать лицензию, а затем и разрешение от местных органов МЧС на свой сомнительный бизнес, не станет ли она лазейкой, чтобы не исполнять все другие требования?

Как сообщил корреспонденту "РГ" один из бывших генералов пожарного надзора: что толку, если МЧС проверит противопожарную систему и выдаст "добро" частному дому престарелых, а стариков потом отравят котлетами или сальмонельными яйцами?

Получается, что частным владельцам хосписов и домов престарелых для нормального функционирования необходимо получать не одно разрешение, а сразу несколько от разных ведомств - и от МЧС, и от энергетиков, и от Роспотребнадзора? А ведь речь идет о малом бизнесе, по поводу которого президентом поставлена четкая задача снижать административную нагрузку.

Горят не только частные дома престарелых, но и абсолютно легальные социальные объекты

По мнению ветеранов противопожарного надзора, дело не в создании дополнительных и порой совершенно излишних административных барьеров, а в колоссальных проблемах по исполнению уже действующих норм. Ведь горят не только частные дома престарелых, но и абсолютно легальные социальные объекты. Официальная статистика - лучшее тому подтверждение. Только в этом году произошла целая череда пожаров на соцобъектах с многочисленными человеческими жертвами.

"В текущем году Госпожнадзором проведено почти 340 плановых и 160 внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центрах, специальных домах для одиноких престарелых, комплексных центрах, в ходе которых на 154 объектах выявлено более 1,4 тысячи нарушений требований пожарной безопасности. В результате к административной ответственности привлечено 70 юридических и 128 должностных лиц", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС России.

Естественно, речь идет о проверке полностью легальных социальных объектов, поскольку о нелегальных МЧС ничего не известно. Выходит, что у МЧС есть действенные рычаги и методы выявлять нарушения на любого вида объектах. Но трагедии продолжают происходить с регулярным постоянством. Значит, дело в чем-то другом, а не в отсутствии или недостатке методов контроля?

В той же башкирской деревне соседи не раз и не два жаловались во все инстанции на подозрительный приют для стариков. Но никто из принимающих решения чиновников так и не заметил его существования. Пока не случилась беда.

Если посмотреть почти на все трагедии последних лет, будь то частные или государственные соцобъекты, то ситуация там везде как под копирку. Возгорание, несрабатывание систем оповещения, звонок случайного свидетеля или персонала заведения по телефону пожарным. И в результате позднего вызова - прибытие пожарных на место, когда огонь уже полыхает вовсю.

Как тут не вспомнить трагедию в психоневрологическом диспансере под Воронежем. В декабре 2015 года там сгорели 23 пожилых инвалида. И это при том, что расстояние от заведения до пожарной части составляло всего каких- то 600 метров. Не сработала система автоматического оповещения, и тревожный сигнал до пожарных не дошел. Пожарные выехали тушить пламя, когда сами увидели дым над крышей диспансера.