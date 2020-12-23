Меняется порядок регистрации деклараций соответствия

С 1 января 2021 г. начнет действовать новый порядок регистрации деклараций о соответствии продукции. В общем случае зарегистрировать декларацию смогут лица, которые отвечают за безопасность декларируемой продукции - производители (импортеры) или продавцы товара, пояснили в Росаккредитации.

Самостоятельное декларирование своей продукции даст возможность экономить заявителям в общей сложности от 3,5 млрд руб. ежегодно. Возможность самостоятельной регистрации деклараций была у заявителей с 2016 года. Каждую четвертую декларацию в декабре нынешнего года зарегистрировали именно таким способом. С нового года самостоятельная регистрация деклараций станет обязательной.

Для регистрации декларации заявителю достаточно зарегистрировать личный кабинет организации на портале госуслуг, получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и воспользоваться специальным электронным сервисом Росаккредитации.