Миллиардер Игорь Сосин скончался на Занзибаре

Основатель сетей "Старик Хоттабыч" и Modi Игорь Сосин скончался в возрасте 53 лет на Занзибаре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена и основателя инвестиционной компании Falcon Advisers Игоря Кованова.

Пока известно лишь, что причиной мог стать инфаркт. При этом весной бизнесмен перенес коронавирус.

Игорь Сосин в 1994 году основал сеть "Старик Хоттабыч" вместе со своими партнерами - Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным. Выйдя из проекта в 2000 году, он развивал совместное предприятие с немецкой сетью OBI. Свою долю акций продал в 2016 году и занимался развитием сети товаров для дома Modi.