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23.12.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития предложил установить экспортную пошлину на сою

Текст: Татьяна Карабут
Минэкономразвития вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении соевых бобов в размере 30% (но не менее 165 евро за тонну). Экспортную пошлину ведомство предлагает установить с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно.
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

За последние 15 лет в России реализован ряд крупных инвестиционных проектов в масложировой отрасли, в рамках которых создано несколько тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. С 2001 года валовый сбор сои увеличился более чем в 13 раз (до 4,65 млн тонн), а производство соевого масла и шрота - в 20 раз (до 0,72 и 2,94 млн тонн соответственно), говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", к 2024 году экспорт соевого масла должен увеличиться по сравнению с 2020 годом на 35% (до 645 млн долларов), а соевого шрота - в 2,5 раза (до 813 млн долларов).

Фото: iStock
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"Отрасль располагает ресурсным и техническим потенциалом для такого увеличения экспорта. Главным сдерживающим фактором является дефицит масличного сырья", - считают авторы законопроекта. По их оценке, недозагруженность мощностей предприятий масложировой отрасли составляет около 30%. Введение пошлины позволит увеличить загрузку мощностей по переработке соевых бобов, сдержать рост цен на продукцию их переработки, считают в Минэкономразвития.

За введение экспортных пошлин на подсолнечник и сою выступает Масложировой союз. Напомним, 10 декабря председатель правительства Михаил Мишустин подписал аналогичное постановление в отношении подсолнечника и рапса: экспортная пошлина на них была увеличена с 6,5 до 30% (но не менее 165 евро за тонну) с 9 января по 30 июня 2021 года. Это стало одной из мер правительства по стабилизации цен на подсолнечное масло. В ответ производители подсолнечного масла обязались зафиксировать отпускную цену на уровне 95 рублей за литр. Если соглашение по ценам не будет исполняться, Минэкономразвития предложил установить экспортную пошлину уже на само подсолнечное масло в размере 15%.

В прошлом году урожай сои в России составил 4,36 млн тонн. В этом году на 10 декабря соя убрана с 97,2% площади, намолочено 4,4 млн тонн. Традиционно Россия экспортирует около 1 млн тонн сои и одновременно импортирует около 2 млн тонн. Экспортируется соя с Дальнего Востока в располагающийся рядом Китай. При этом в центральную часть России дальневосточная соя практически не едет - слишком дорогая логистика. А почти все импортируемые соевые бобы поступают в Калининградскую область, продукты их переработки затем в основном экспортируются. На Калининградскую область приходится почти 87% российского экспорта соевого шрота с начала текущего сезона и более 83% - соевого масла, подсчитывают в Центре агроаналитики при Минсельхозе.

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