Министр энергетики рассказал о планах по строительству второй АЭС в Беларуси

По словам Виктора Каранкевича, соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.
Как сообщалось, белорусская сторона и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство второй АЭС в Беларуси. Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в первом полугодии 2022 года.