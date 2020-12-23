Экономика
23.12.2020 13:30

Министр энергетики рассказал о планах по строительству второй АЭС в Беларуси

Министерство энергетики планирует за 2021 год провести оценку возможности строительства второй АЭС в стране, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. "Мы планируем всю эту работу провести не позднее чем за 2021 год", - цитирует министра БЕЛТА.

По словам Виктора Каранкевича, соответствующие органы госуправления сейчас ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Первый энергоблок БелАЭС уже выработал 136,9 млн кВт/ч электроэнергии

Как сообщалось, белорусская сторона и госкорпорация "Росатом" обсуждают строительство второй АЭС в Беларуси. Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в первом полугодии 2022 года.

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