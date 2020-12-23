Минск: "Новогодний экспресс" приглашает к путешествию по Детской железной дороге

Скорее всего, под аккомпанемент полюбившейся на долгие годы мальчишкам и девчонкам песенки про "Голубой вагон" и отправится в ближайший четверг с белорусского вокзала "Новогодний экспресс", в котором все будет как у взрослых, кроме существенной детали… возраста исполнителей.

Юные железнодорожники поведут 24 декабря первый рейс по Детской железной дороге имени легендарного партизана Константина Заслонова, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Кстати, несмотря на название, у дороги, расположенной в самом центре белорусской столицы, рядом с парком Челюскинцев, сохранены все атрибуты солидной магистрали: тепловозы с вагонами, правила движения, начальники трех станций, машинисты и проводники. Правда, есть и свои нюансы: скажем, от большой магистрали она отличается шириной колеи в 750 мм и длиной трассы - 4,5 км.

Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции, уточняет агентство. Кроме того, в течение дня будет проводиться и санитарная обработка подвижного состава. А на станции Заслоново в дни школьных каникул будет организована продажа масок и других санитарных атрибутов.

Понято, что сопровождать пассажиров в новогодней поезде будут герои полюбившихся всем сказок. А на станции Сосновый Бор ребят и их родителей ждет встреча с Дедом Морозом и другими симпатичными персонажами во время театрализованного представления "В снежном царстве, в морозном государстве". Оно подготовлено творческим коллективом Дворца культуры и спорта железнодорожников.

Поезд будет курсировать в дни зимних каникул до 7 января 2021 года включительно. А 27 декабря - в день рождения БЖД - для юных пассажиров "Новогоднего экспресса" проведут познавательную викторину, посвященную ее истории.