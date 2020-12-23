Митинги будут проводить по новым правилам и без иностранных спонсоров

Госдума приняла два закона о митингах. Они касаются финансирования организации массовых публичных мероприятий, а также работы представителей СМИ и организации митингов в целом.

Первый документ устанавливает, что финансирование организации массовых мероприятий (митингов, шествий, пикетов) с предполагаемым количеством участников свыше 500 человек нельзя проводить на наличные. Средства в обязательном порядке должны поступать на расчетный счет, указанный в уведомлении о проведении мероприятия. Он может быть открыт только в российском банке.

При этом в целях проведения публичного мероприятия запрещается получение денег и имущества от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц - иностранных агентов.

Кроме того, не смогут финансировать митинги анонимные жертвователи, граждане России моложе 16 лет, а также юрлица, созданные менее чем за год до дня перечисления денег.

После проведения акции его организатор обязан в течение 10 дней возвратить гражданам и организациям неизрасходованные денежные средства, пропорционально суммам перечисленных платежей.

А после мероприятия численностью от 500 человек организатор обязан представить властям отчет "о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества по форме и в сроки, установленные МВД России".

"Предлагаемые изменения направлены на повышение законности при проведении публичных мероприятий и не ограничивают право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", - заявил автор законопроекта депутат ЕР Дмитрий Вяткин.

Еще один закон устанавливает ряд других правил для митингов. В частности, требования к журналистам, участвующим в освещении публичных мероприятий. Им запрещается "скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ", а также проводить агитацию разными способами.

Еще один запрет касается мест проведения публичных мероприятий. Закон запрещает митинговать "на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами".

В случае чрезвычайной ситуации, теракта либо при наличии их реальной угрозы власти обязаны будут предложить организаторам перенести свое мероприятие в безопасное место. Если ЧС произошел в день проведения митинга или накануне, мероприятие отменяется и заявка на его проведение подается заново.