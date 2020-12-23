Музей истории ГУЛАГа отправляет 400 книг в региональные библиотеки

"Другие книги", рассказывающие об истории советских массовых репрессий, отправляют в региональные библиотеки Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа.

Первыми получателями изданий стали Магаданская, Томская области и Республика Коми. Всего в программе "Другие книги" примут участие 400 библиотек из 40 регионов страны. Они бесплатно получат по комплекту книг для своих библиотечных фондов. В каждой посылке десять книг. Среди них - научные издания, мемуары, документальная проза и стихи репрессированных авторов, книги, подготовленные сотрудниками музея, а также рассказы о предметах музейной коллекции, вещественных доказательствах эпохи репрессий.

- Переданные книги - значимые источники по истории ГУЛАГа и политических репрессий в СССР, - говорит руководитель Фонда Памяти и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. - Кроме того, специально для коллег из региональных библиотек мы разработали методические рекомендации и материалы по работе с темой истории массовых репрессий. С их помощью библиотеки смогут организовать просветительские мероприятия для школьников, семинары, кинопоказы, дискуссии.

Как сообщил "РГ" Роман Романов, работа с региональными библиотеками и программа помощи им будет расширяться.

Справка "РГ"

Музей истории ГУЛАГа - центр изучения, осмысления и обсуждения истории массовых репрессий в СССР. Его миссия - рассказывать о репрессиях и побуждать к размышлению о правах и свободах человека.

Фонд Памяти учрежден в 2016 году для сбора частных и корпоративных пожертвований и их направления на реализацию проектов по сохранению памяти об истории массовых репрессий в СССР 1918 - 1956 годов.