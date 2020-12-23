На экраны Союзного государства выходит фильм "Огонь"

Идея проекта возникла у режиссера и сценариста Алексея Нужного ("Я худею", "Громкая связь", "Ольга") во время его общения с другом Игорем Осиповым, десантником-пожарным, который трагически погиб при исполнении обязанностей.

- В фильме "Огонь" - отличный материал. Это - крепкий, хорошо сбитый боевик,- рассказывает Константин Хабенский, исполнитель главной роли Алексея Соколова. - Прочитав сценарий, я подумал, а почему бы и нет? Давненько я после "Дозоров" не снимался в блокбастерах. Хотя важно отметить, что мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей. Мы стремились сделать прежде всего человеческую историю.

Какую?

Константин Хабенский: Нашей задачей было создать живые образы, чтобы у зрителей не было ощущения, что это где-то далеко происходит. Главные герои - ребята очень простые. Они редко бывают дома, за смешную зарплату летают на вертолетах и самолетах, десантируются, бегают по лесам, пытаясь направить и нейтрализовать огонь. И у них не всегда это получается по разным причинам. Они подвергают свои жизни опасности и даже гибнут.

И кто это за люди?

Константин Хабенский: Сначала продюсеры хотели, чтобы мой персонаж был брутальным человеком, который ведет за собой отряд таких же смельчаков. Но вместе с режиссером мы пофантазировали и нам удалось убедить команду создателей, что герой и его парни - не обычные герои блокбастеров с большой буквы. Они из тех, с кем мы сталкиваемся в магазинах, на улицах, в транспорте. Это люди бесконечно преданны своей профессии и честно занимаются делом. Именно такие люди тушат пожары, рискуя собой. А те, кто чего-то добился в жизни, они эти пожары разжигают, заметая следы после вырубки лесов… Хотелось рассказать об этих простых и настоящих людях, честно занимающихся своим делом.

Где проходили съемки?

Константин Хабенский: В павильоне выстроили лес и поджигали его сильным огнем. Для этого одновременно задействовали 300 газовых баллонов, такого не было еще нигде и никогда! И мы недели две или три снимали в этом горящем павильоне. Благодаря нашим пиротехникам все работало как часы. Жарко было очень, кислорода не хватало после каждого дубля, но мы чувствовали себя как дома, поэтому обходилось без паники и какой-то жути. Но иногда было трудно терпеть, настолько было жарко.

Кто ваши партнеры?

Константин Хабенский: Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и другие.

Вы спасатель не только на экране: принимали участие с благотворительным концертом в музыкальном фестивале, который ежегодно проводит обладатель ордена Франциска Скорины Юрий Башмет в Беларуси.

Константин Хабенский: В башметовском фестивале я участвую с 2015 года. На собранные средства от спектакля по "Евгению Онегину" были закуплены оборудование и лекарства для Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Беларусь.

Выход картины приурочен к профессиональному празднику сотрудников МЧС - Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря, а в Беларуси 19 января.