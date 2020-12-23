Вчера в Москве на Красной площади состоялся необычный хоккейный матч, в котором лучшие игроки Женской хоккейной лиги противостояли мужской команде, составленной не только из звезд хоккея, но и бокса, футбола, а также шоу-бизнеса. В бескомпромиссной борьбе мужчины оказались сильнее - 7:3.

Организаторы назвали этот матч "бесценным". И правда, мало что может сравниться с ощущениями, которые испытываешь, выходя на лед в самом сердце страны, когда в одной команде с тобой или против тебя такие корифеи, как Алексей Яшин, Алексей Морозов, Андрей Николишин и другие.

За час до начала матча Яшин, как настоящий профи, уже наматывает круги на катке. А еще чуть позже он вместе с остальными дисциплинированно выслушивает установку главного тренера команды, известного комментатора Дмитрия Федорова. Спрашиваю у Димы, каково это объяснять, как играть Яшину или тому же Морозову, который в этой команде капитан и вообще-то возглавляет Континентальную хоккейную лигу. "Никаких проблем, - разводит руками Федоров. - Мы однажды уже играли такой матч в Альметьевске, и Морозов без проблем держал дисциплину. Убежден, любому тренеру нужен такой большой игрок".

На льду действительно легко забывается о чинах и должностях. "Морозов, еще раз - и на лавку сядешь", - строго выговаривает со скамейки Николишин, а потому успевает "вставить" еще и Нине Пироговой из команды соперниц: "Пирожок, ну читалась же передача". Но вообще видно, что хоккейные звезды недавнего прошлого - в отличной форме. "Гости" из других сфер - экс-футболист Александр Мостовой, певец Роман Архипов, боксер Григорий Дрозд - стараются соответствовать высокой планке. Девушкам приходится нелегко: игрой в поддавки здесь и не пахнет. Морозов, как полагается капитану, открывает счет, потом мужики забивают еще и еще.

Подхожу к женской скамейке. Девчонки шумно дышат, но улыбаются. Делятся эмоциями, впечатлениями. "Он такой огромный, не объехать", - удивляется одна из хоккеисток, видимо, имея в виду комментатора Романа Скворцова, который на коньках и правда по своим габаритам напоминает легендарного гиганта-защитника Здено Хару из Словакии.

Президент КХЛ Морозов так и не смог забить своей сестре

"Ничего, - подбадривают друг друга девушки, - во втором периоде они устанут". Действительно, после перерыва дела у команды ЖХЛ идут куда лучше. Вдобавок мужчины постоянно ошибаются, выпуская на лед человек больше положенного, за что в их ворота назначаются буллиты. В итоге если первый период Морозов и компания выиграли уверенно - 4:1, то второй получился упорнее - 3:2. Общий счет 7:3 мало кого волновал. Для того же Морозова, к примеру, гораздо важнее было выйти на один лед со своей сестрой, Надеждой. Которой, он, кстати, так и не забил. Одним словом, бесценный матч.