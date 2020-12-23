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23.12.2020 01:09
Рубрика: В мире

На Кубе у туристов потребуют отрицательные тесты на COVID-19

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Пассажиры прибывают в международный аэропорт Хосе Марти, Куба. Фото: AFP/YAMIL LAGE Пассажиры прибывают в международный аэропорт Хосе Марти, Куба. Фото: AFP/YAMIL LAGE
Пассажиры прибывают в международный аэропорт Хосе Марти, Куба. Фото: AFP/YAMIL LAGE

Власти Кубы с первого января станут требовать у туристов, прибывающих на остров, отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает посольство России в Гаване.

Фото: Сергей Новиков / РГ
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"С первого января 2021 года иностранные туристы должны прибывать на Кубу с обязательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанным за 72 часа до вылета", - говорится на странице российского диппредставительства в Twitter со ссылкой на постановление минздрава Кубы.

На сегодняшний день кубинские власти не требуют от прибывающих на Остров Свободы предоставлять результаты сделанных накануне вылета результатов тестов на коронавирус. Вместо этого путешественникам проводится ПЦР-тестирование про прилету, а спустя пять дней - повторный анализ на дому, до получения результатов которого предписывать соблюдать карантин. Стоимость исследований составляет 30 долларов, которые включаются в стоимость билета. При этом для прилетающих на туристический кубинский остров Кайо-Коко, пользующийся популярностью у российских туристов, сделано послабление: им приходится сдавать лишь один тест по прилете, до получения результатов которого предписывается находиться в защитной маске.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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