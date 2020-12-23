Названы лауреаты премии Правительства в области культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий Правительства в области культуры. По итогам 2020 года ими будут награждены 13 деятелей, сообщается на официальном сайте кабмина.

Среди лауреатов - председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он удостоен Премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, денежный эквивалент которой составляет три миллиона рублей.

Сразу пять премий "Душа России" будут вручены в сфере народного творчества. Ольге Беляковой, художественному руководителю народно-сценического казачьего ансамбля "Хуторок" пятигорского городского Дома культуры №1 (номинация "Народное пение"), Ольге Бочаровой, руководителю самодеятельной мастерской прикладного творчества "Параскева" нижегородского Комплексного центра социального обслуживания населения ("Народный мастер"), Ольге Гавриловой, художественному руководителю хореографического ансамбля "Мы" Амурского областного Дома народного творчества в Благовещенске ("Народный танец").

Еще две такие награды будут вручены в номинациях "Народная музыка" и "Традиционная народная культура" Елене Магницкой, руководителю коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия, и Евгению Мамаеву, художественному руководителю народного фольклорного ансамбля "Сиберия" Дома творчества и досуга села Усть-Кокса Республики Алтай. Все лауреаты "Души России" получат по 500 тысяч рублей.

"Также по распоряжению Михаила Мишустина будет вручено семь премий имени А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры", говорится в сообщении.

Награды вручат в номинациях "Педагогический работник", "Работник театра", "Работник культурно-досугового учреждения" и "Библиотекарь". Каждый из лауреатов получит по 300 тысяч рублей.

Ознакомиться с распоряжением и узнать полный список лауреатов можно на сайте Правительства РФ.