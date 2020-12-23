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23.12.2020 18:12
Рубрика: В мире

Нобелевский лауреат Петер Хандке удостоен награды имени Иво Андрича

Текст: Александр Борисов
Австрийский писатель и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 2019 года Петер Хандке удостоился авторитетной международной премии "Большая награда Иво Андрича" за роман "Второй меч - майская история" в номинации "За лучшую книгу, объявленную в Сербии и Республике Сербской".
Памятник Иво Андричу в Андричграде Фото: Александр Борисов Памятник Иво Андричу в Андричграде Фото: Александр Борисов
Памятник Иво Андричу в Андричграде Фото: Александр Борисов

В состав жюри Института имени Иво Андрича вошли академик Йован Делич, литератор Мухарем Баздуль и критик Желидраг Никчевич. Торжественное награждение победителя пройдет уже традиционно 27 января 2021 года в Андричграде - "городе-музее", созданном при активном участии всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы в Вишеграде (Республика Сербская Боснии и Герцеговины).

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Следует отметить, что Петер Хандке всегда откровенно говорил о войне и трагических событиях на Балканах в прошлом столетии, за что подвергался резкой критике на Западе. Он посещал Косово, разоренные сербские монастыри и кладбища, общался с местными жителями, чьи семьи погибли от рук албанских боевиков. В 1999 году во время варварских натовских бомбардировок Югославии австриец в знак протеста порвал с католической церковью и отказался от крупнейшей немецкой литературной премии Георга Бюхнера.

После того как сербские власти в 2001 году выдали Гаагскому трибуналу Слободана Милошевича, писатель выпустил обращение в его защиту. Он посещал сербского политика до конца его дней в тюрьме в Гааге. На похоронах югославского лидера драматург выступил со страстной речью, обличающей двойные стандарты Запада: "Мир, так называемый мир, знает все о Югославии, Сербии. Мир, так называемый мир, знает все о Слободане Милошевиче. Так называемый мир знает правду. Вот почему так называемый мир сегодня отсутствует, и не только сегодня, и не только здесь. Я не знаю правду. Но я смотрю. Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией, рядом с Сербией, рядом со Слободаном Милошевичем". После одностороннего провозглашения независимости так называемой "Республики Косово" Петер Хандке заявил в интервью "Le Figaro": "Признавая албанское государство Косово, Запад нанес смертельный удар сербскому народу края и сделал его пленником и беженцем в собственной стране".

Между тем

Иво Андрич посвятил свое творчество исследованию борьбы за независимость народов Балкан от османского и австро-венгерского владычеств, взаимоотношений между сербами, хорватами и боснийцами на протяжении нескольких веков. Самыми известными произведениями автора стали исторические романы "Мост на Дрине" и "Травницкая хроника".

Сегодня, говоря об Иво Андриче, поклонники утверждают, что он все еще жив, приводя в качестве аргумента цитату великого литератора: "Мы все умираем единожды в жизни, а великие люди - дважды; один раз, покидая этот мир, а второй раз - с гибелью их творений". При этом они указывают на тот факт, что произведения автора пользуются популярностью среди читателей и актуальны как никогда.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Следует напомнить, что Иво Андрич родился 9 октября 1892 года в селе Долац возле Травника в Боснии, в семье ремесленника. Во время обучения в сараевской гимназии Андрич вступил в организацию "Млада Босна", которая боролась против гнета Австро-Венгерской империи. В 1914 году член этой организации знаменитый Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца-Фердинанда, после чего Андрич был заключен в тюрьму на три года, где он начал писать стихи. Будущий литератор учился в университетах Загреба, Вены, Кракова, став профессиональным дипломатом. С 1939 по 1941 год был послом Югославии в Германии. При этом за несколько часов до бомбардировки Белграда вернулся на Родину, где все годы оккупации находился под домашним арестом в своей квартире, отвергнув сотрудничество с завоевателями и их пособниками.

"Удалившись от всякой общественной деятельности, я провел четыре года немецкой оккупации, - писал Андрич в 1955 году французскому коллеге Клоду Авлину, автору предисловия к переводу "Травницкой хроники" в Париже. - Кто-то из иностранных журналистов назвал тогда Белград "самым несчастным городом в Европе". Не знаю, соответствовало ли это истине, но несчастным он действительно был. И я рад, что провел это время со своим народом. Для меня это был перелом во многих отношениях. Я прошел трудную и великую школу. Я спасался трудом".

Между тем именно в эти тяжелые годы и были написаны им романы "Травницкая хроника" и "Мост на Дрине", принесшие автору мировую известность.

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В 1961 году Иво Андрич стал лауреатом Нобелевской премии "за силу эпического дара, которая позволила полностью раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны".

В этой связи Иво Андрич как-то заметил, что все истории мира - это одна история о сути человеческого существования. "Человек рождается без своего ведома и своей воли. И вот она брошена в океан бытия. Нужно плыть. Жить. Быть самым собой. Выдержать давление всего окружающего, все столкновенья, непредвиденные поступки, свои и чужие, которые чаще всего сверх меры наших сил. А превыше всего надо еще выдержать и свое осознание всего этого. Словом, быть человеком", - подчеркивал великий писатель.

Иво Андрич умер 13 марта 1975 года, являясь главой Союза писателей Югославии, депутатом и академиком, признанным мыслителем, наследие которого с годами обретает новые пророческие смыслы.

В завершении хотелось бы привести еще одну цитату писателя: "Не тот дурак, кто не умеет читать, а тот, кто думает, что все прочитанное им - истина".

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