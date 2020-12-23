Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года

Обновленный портал госуслуг заработает в марте 2021 года. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В марте мы запускаем обновленную версию портала. Мы его серьезно усиливаем, чтобы при очевидно растущем спросе он работал эффективно, и ничего не обвалилось", - сказал он.

Сейчас на портале более 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала сейчас составляет 5 млн посетителей. Количество оказываемых услуг в день достигает 550 тысяч, привел цифры вице-премьер.

Самой популярной услугой являются выплаты на детей - почти 25 млн выполненных услуг на портале в этом году пришлось на них. Весной мощность портала пришлось увеличивать, так как он не справился с нагрузкой после объявления новой услуги по детским выплатам.

Новая версия портала должна стать более технологичной и готовой к самым высоким нагрузкам.