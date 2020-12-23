Обнаруженная в Дании мутация COVID менее чувствительна к вакцине

Датские медики по итогам обследования обнаружили у части протестированных пациентов мутировавший коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ритсаус бюро. По оценкам специалистов, эта мутация очень слабо поддается воздействию вакцины. Правда, не уточняется, о какой именно вакцине идет речь.

Отмечается, что мутация была выявлена еще в мае этого года в Румынии, а сейчас уже встречается в Ирландии, Чехии и Швейцарии.

В самой Дании мутировавший вирус обнаружен в пробах, взятых преимущественно в районе столицы страны. Пока в связи с этим не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.