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23.12.2020 18:17
Рубрика: Власть

Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, предлагающую санкции для операторов связи, если они не пропускают через российские наземные станции сигналы с иностранных спутников.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Подготовленный проект поправок в КоАП вводит серьезные санкции для российских операторов связи, не пропускающих трафик с иностранных спутников через российские наземные станции. Предлагаемые меры направлены прежде всего на обеспечение общественной безопасности", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В прошлом году правительство России обязало российских операторов связи, использующих иностранные спутники, пропускать трафик через российские наземные станции сопряжения.

"Данные станции, по сути, являются промежуточными звеньями, соединяющими спутники и устройства абонентов при приеме сигнала из космоса. Через такие станции должен проходить абсолютно весь трафик от устройств связи в России, включая находящихся в роуминге иностранных абонентов. Иными словами, когда иностранный гражданин приезжает в Россию и разговаривает по своему спутниковому телефону, трафик должен проходить через российскую станцию", - пояснил Владимир Груздев.

При этом операторы должны согласовать использование иностранных спутниковых систем с ФСБ, ФСО, Минобороны, Минкомсвязи.

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"Штрафы для должностных лиц за нарушение данного порядка составят от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона. Сейчас над территорией России работают четыре глобальные системы мобильной спутниковой связи: Inmarsat, Globalstar, Thuraya и Iridium. Операторы связи, подключающиеся к таким системам, обязаны создавать на территории России станции сопряжения, через которые должен проходить трафик от пользователей, находящихся на территории нашей страны", - отметил председатель правления АЮР.

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