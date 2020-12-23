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23.12.2020 01:00
Рубрика: Спорт

Хватка "Бульдогов"

Определились все участники первенства страны 3х3
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8343)
Накануне полностью сформировался состав участников мужского чемпионата России по баскетболу 3х3. К 21 ранее отобранной команде присоединились прошедшие квалификацию московский "Орленок", "Бульдоги" из Нижнего Новгорода и "Банкиры" из Казани.

Изначально на 24 места было подано 34 заявки. Из них Российская федерация баскетбола отобрала 21 коллектив, а остальным 13 было предложено побороться в квалификации. Этой возможностью воспользовались шесть команд. Они были поделены на две группы. По две лучшие вышли в полуфинал. Их победители сразу получили путевки на чемпионат. Еще одна была разыграна в "утешительном" финале. В нее-то и вцепились "Бульдоги".

Фото: lokobasket.com
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Полностью состав участников ЧР выглядит так: "Инаномо", "Орленок", "Рэд Фэйсес", "Сколково", "Три звездочки Пахра" (все - Москва), "ЦОП-Адмирал", "ЦОП-Нева", "ЦОП-СПб" (все - Санкт-Петербург), "Гагарин", "Королев" (оба - Химки), "Банкиры", "ХелиТаб" (оба - Казань), "Грязные парни", "Стелла-Про" (оба - Екатеринбург), "Бионорд" (Пермь), "Бульдоги" (Нижний Новгород), "Бэд Бойс" (Брянск), "Град" (Иркутск), "Гранат" (Кстово), "Ерофей-Про" (Хабаровск), "Самара" (Самара), "Северяне" (Ухта), "Уралец" (Челябинск), "Форвард" (Новосибирск). В этом сезоне турнир пройдет в два этапа. Финал и матч за третье место будут состоять из серий до двух побед.

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