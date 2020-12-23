Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике

Появились как минимум обескураживающие подробности заражения 91-летней композитора Александры Пахмутовой и ее 92-летнего супруга, поэта-песенника Николая Добронравова COVID-19.

Как передает KP.RU, легендарный творческий дуэт подхватил коронавирус в одном из платных элитных госпиталей в Барвихе, куда чета легла на профилактику. При этом, как уточнено, артисты заплатили за обследование четыреста тысяч рублей - и это с учетом скидки 60% скидки.

"Там они подхватили COVID. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в "красной зоне", - рассказал источник издания. Заверяя, что в настоящее время состояние супругов "удовлетворительное".

Пахмутова и Добронравов поженились в 1956 году. На счету дуэта несколько сот песен, часть которых знакома практически каждому в нашей стране - "Орлята учатся летать", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Беловежская Пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей".