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23.12.2020 12:59
Рубрика: Власть

Памфилова: Дистанционное голосование по всей стране возможно в 2024 году

Текст: Галина Мисливская
К следующей большой федеральной кампании - в 2024 году - российская избирательная система может быть готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в масштабах всей страны, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Уверенно можно говорить, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующей федеральной избирательной кампании в 2024 году", - сказала глава ЦИК.

ЦИК рекомендовал регионам отказаться от голосования во дворах

При этом она подчеркнула, что ДЭГ будет проводиться параллельно с обычными формами голосования. "Они в любом случае будут преобладать", - считает Элла Памфилова.

"Что касается 2021 года, в том числе федеральной кампании (по выборам в Госдуму - прим. "РГ"), то мы, взвесив свои возможности и с учетом возможностей регионов, полагаем, что это может быть пять-семь регионов, не более", - сказала она.

Отметим, что на 2024 год намечены следующие выборы президента России.

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