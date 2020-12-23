Памфилова: Дистанционное голосование по всей стране возможно в 2024 году

К следующей большой федеральной кампании - в 2024 году - российская избирательная система может быть готова к проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в масштабах всей страны, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

"Уверенно можно говорить, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующей федеральной избирательной кампании в 2024 году", - сказала глава ЦИК.

При этом она подчеркнула, что ДЭГ будет проводиться параллельно с обычными формами голосования. "Они в любом случае будут преобладать", - считает Элла Памфилова.

"Что касается 2021 года, в том числе федеральной кампании (по выборам в Госдуму - прим. "РГ"), то мы, взвесив свои возможности и с учетом возможностей регионов, полагаем, что это может быть пять-семь регионов, не более", - сказала она.

Отметим, что на 2024 год намечены следующие выборы президента России.