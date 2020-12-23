Памфилова: В обозримой перспективе выборы остаются в сентябре

ЦИК и Минпросвещения РФ прорабатывают разные варианты разведения избирательного и учебного процесса, но голосование пока остается в школах и его перенос с сентября на другое время пока не планируется. Об этом заявила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Несмотря на разные предложения, в том числе и с моей стороны, единый день голосования у нас остается в сентябре. По крайней мере - в обозримой перспективе это так", - сказала она.

Альтернативы школам как местам организации избирательных участков также пока нет, заявила Памфилова. Она напомнила, что были предложения перенести участки на почту, но самих отделений недостаточно и они не приспособлены для проведения голосования.

Так что пока ЦИК совместно с министерством просвещения и экспертами выполняет поручение президента и ищет гибкие формы проведения выборов в школах. По словам Памфиловой, при трехдневном голосовании (пятница, суббота, воскресенье) комиссиям понадобятся два дополнительных дня - четверг, чтобы подготовить участок, и понедельник, чтобы привести все в порядок и продезинфицировать помещения.

Памфилова полагает, что УИКам будет дана рекомендация в первой половине дня в пятницу провести выездное голосование, чтобы не мешать учебному процессу, а во второй половине дня открыть стационарный участок.