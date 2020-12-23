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23.12.2020 12:52
Рубрика: Власть

Памфилова: В обозримой перспективе выборы остаются в сентябре

Текст: Галина Мисливская
ЦИК и Минпросвещения РФ прорабатывают разные варианты разведения избирательного и учебного процесса, но голосование пока остается в школах и его перенос с сентября на другое время пока не планируется. Об этом заявила журналистам глава Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Несмотря на разные предложения, в том числе и с моей стороны, единый день голосования у нас остается в сентябре. По крайней мере - в обозримой перспективе это так", - сказала она.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Альтернативы школам как местам организации избирательных участков также пока нет, заявила Памфилова. Она напомнила, что были предложения перенести участки на почту, но самих отделений недостаточно и они не приспособлены для проведения голосования.

Так что пока ЦИК совместно с министерством просвещения и экспертами выполняет поручение президента и ищет гибкие формы проведения выборов в школах. По словам Памфиловой, при трехдневном голосовании (пятница, суббота, воскресенье) комиссиям понадобятся два дополнительных дня - четверг, чтобы подготовить участок, и понедельник, чтобы привести все в порядок и продезинфицировать помещения.

Памфилова полагает, что УИКам будет дана рекомендация в первой половине дня в пятницу провести выездное голосование, чтобы не мешать учебному процессу, а во второй половине дня открыть стационарный участок.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК

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