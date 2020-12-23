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23.12.2020 19:06
Рубрика: Экономика

Был бы человек, а вакансия найдется

Пандемия сократила время поиска новой работы
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
Средняя продолжительность поиска новой работы в России достигла локального минимума в разгар пандемии: в апреле и июне она составляла 5,7 месяца, сообщили "РГ" в Росстате. В тот же период 2019 года этот показатель составлял 7,1 месяца, в "доковидном" феврале 2020- го - 7,2 месяца, в октябре - 6,3 месяца для мужчин и 6,5 - для женщин.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Сергей Куксин
Удаленную работу официально узаконят с 1 января 2021 года

Продолжительность периода безработности в целом колеблется вокруг полугода - это именно тот срок, в течение которого положены выплаты соответствующего пособия. Как напомнили в минтруде, оставшийся без работы человек в первые три месяца после постановки на учет получает 75% своей прежней зарплаты, но не более 12 130 рублей, а в последующие три месяца - 60%, с тем же ограничением по максимальной выплате.

Как показал выборочный опрос Росстата, устроиться на новую работу в первый месяц поисков в октябре удалось 7,5% безработных (13% в октябре 2019 года). От одного до трех месяцев период безработности продлился у 24% оставшихся без заработка (24,7% в тот же период прошлого года), до полугода растянулись поиски у 26,9% безработных (21,1%), от шести до девяти месяцев - у 15,1% (9,3%), от девяти месяцев до года - 9,6% (8,1%). Больше года не могли найти для себя вакансию 17% (23,9% в октябре 2019 года).

36,6 года - средний возраст безработного в октябре 2020 года. Молодежь в возрасте до 25 лет составляла 16,2% от всех заинтересованных в трудоустройстве, люди старше 50 лет - 18,1%

В апреле 2020 года, когда государство повысило размер пособия и перевело регистрацию в службе занятости в онлайн, произошел резкий рост числа зарегистрированных безработных. В апреле на каждые 100 вакансий на портале "Работа в России" и базах государственных служб занятости, приходилось по 136 зарегистрированных безработных, к июню - уже 208 (годом ранее 60 и 49 человек соответственно). После августовского пика (234 претендента на 100 вакансий) ситуация успокоилась и в октябре 210 официальных безработных приходились на 100 официальных вакансий.

Всего в октябре в России было 4,7 млн безработных, 3,8 млн из них состояли на учете. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 6,3%, а уровень зарегистрированной безработицы - 4,6%. Общая численность рабочей силы стабилизировалась на уровне 75 млн человек, в том числе 70,3 млн занятых.

Наибольшие показатели безработицы в октябре зафиксированы в Ингушетии (31,1%), Чечне (23,3%) и Тыве (21,5%). Наименьшие - в Ямало-Ненецком (2,7%) и Ханты-Мансийском (3,4%) округах.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Алексей Дуэль
Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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