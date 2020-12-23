Павел Дуров сделает Telegram платным в 2021 году. Что изменится

Уже в следующем году Telegram начнет монетизироваться. Об этом рассказал его основатель Павел Дуров.

В своем канале бизнесмен подчеркнул, что аудитория Telegram приближается к отметке в 500 миллионов человек, и расходы на серверы и трафик продолжают расти. Поэтому, утверждает Дуров, у компании есть два пути - начать зарабатывать деньги или продавать мессенджер более крупному игроку.

Продавать Telegram Дуров не планирует, поскольку мессенджер "нужен миру как независимый проект". Поэтому сервис будет монетизироваться. Что изменится, а что останется как прежде?

1. Все текущие сервисы останутся бесплатными. Личные и групповые чаты не будут содержать рекламу.

2. Дополнительные возможности получат бизнес-команды и пользователи с расширенными потребностями. Часть этих функций будут ресурсоемкими и, соответственно, платными.

3. Авторы каналов, сейчас публикующие рекламные записи в одной ленте с обычными, получат рекламную платформу. Как именно это будет выглядеть и работать, Дуров не рассказал.

4. Владельцы каналов, которые будут использовать рекламную платформу Telegram, получат дополнительный бесплатный трафик. Также в мессенджере появятся платные стикеры, создатели которых получат доход.