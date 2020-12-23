Первый канал добавил к новогодним белкам жирафов

Традиционно перед новогодними праздниками в межпрограммных роликах на Первом появлялись белки. Они стали настолько популярны, что в некотором роде выполняли роль новогоднего символа канала. А в этом году в компанию к белкам добавились жирафы. Они наматывают гирлянды на шеи, катаются на ватрушках с горки, неуклюже скользят по льду замерзшего озера и помогают белкам наряжать елку.

"Раздумывая над тем, кого бы добавить в компанию к белкам, я случайно наткнулся на одну рекламу с жирафом, - рассказал руководитель дирекции кинопостпродакшн Первого канала Антон Ненашев. - И вдруг я понял, что нет ничего более нелепого и несуразного, чем жираф в сугробе - этот странный образ чудесно перекликается с общим настроением в уходящем году".

Создание анимированного жирафа - процесс долгий. Сначала жираф в мельчайших деталях рисуется на компьютере, потом он монтируется вместе с картинкой, снятой на натуре. Пышные сугробы, замерзшие реки и зимние леса снимались в Мурманской области, - рассказывается в релизе канала. А вот заснеженный город "сыграла Москва" - в столице очень кстати выпал снег.

"Вообще, жирафы прекрасны сами по себе, - убежден Антон Ненашев. - И есть в этом грустная рождественская романтика - когда жираф стоит под снегом. А когда я узнал, что жирафы в саванне регулярно гибнут от того, что в их рога попадают молнии, мне еще больше захотелось поселить их в наши заснеженные просторы, где не бывает никаких молний".