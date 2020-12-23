Песков заявил об абсолютной устойчивости российской экономики

России удалось стабилизировать ситуацию в экономике и цены на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил на церемонии вручения премии "МедиаТЭК" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В этом году сектору пришлось существовать в очень нелегких условиях, - отметил Песков. - Турбулентная среда, к сожалению, вызвала очень большую нестабильность и для сырьевого сектора, и для всех видов промышленности, которые идут по цепочке".

"Но, по-моему, у нашей страны очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию, стабилизировать и международную ценовую конъюнктуру, а главное - была обеспечена абсолютная устойчивость для экономики РФ", - оценил представитель Кремля.