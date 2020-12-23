Площадь защитных лесов достигла 284,6 млн гектаров

Площадь защитных лесов в России за пять лет увеличилась на 5,5 млн гектаров и достигла 284,6 млн гектаров, подсчитали в Рослесинфорге. Самые крупные приращения случились в Приволжском (на 778 тыс. га или 6,8%), Центральном (на 204 тыс. га или 2,1%), Уральском (на 445 тыс. га или 2%) и Северо-Западном (на 191 тыс. га или 0,5%) округах.

"Защитные леса располагаются в границах особо охраняемых природных территорий, в водоохранных зонах, к ним же относятся ценные и городские леса, а также леса, функция которых - защита природных объектов, - объяснили в Рослесинфорге. - Защитные леса позволяют предотвратить высыхание водоемов, заболачивание территории, способствуют нересту рыб. Они призваны уберечь поля от воздушной эрозии, сохранять влагу в почве. Сюда же относят и лесопарковые зоны - традиционные места отдыха горожан. Здесь активно развита рекреационная деятельность - спортивно-оздоровительный туризм. Увеличение площадей идет в основном за счет перевода эксплуатационных лесов с активной заготовкой древесины в категорию защитных".

Федеральный проект "Сохранение лесов" - одна из частей национального проекта "Экология". Он предусматривает, в частности, полное возмещение выбывших в результате хозяйственной деятельности человека и природных явлений лесов за счет высадки новых к 2024 году.

Защитными считаются все леса, расположенные в Московской, Калининградской, Оренбургской, Самарской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской и Саратовской областях, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах и во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Общая площадь всего лесного фонда России - 1,146 млн га. Помимо защитных, еще есть 594,5 млн гектаров эксплуатационных лесов и 266,2 млн гектаров резервных, добавили в Рослесинфорге.

Резервными называют леса, где в ближайшие 20 лет заготавливать древесину не планируют. Зачастую они расположены на удаленных территориях где нет дорог. Из-за этого экономического смысла проводить там рубки нет.

Эксплуатационные леса составляют примерно половину всего лесного фонда. Там заготавливают не только древесину в промышленных масштабах, но живицу, плодовые, ягодные, декоративные и лекарственные растения.