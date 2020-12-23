Почему первые места в рейтинге читательских предпочтений-2020 прочно заняли книги по психологии?

Вот и подходит к концу этот непростой год. На посошок мы решили составить рейтинг читательских предпочтений, для чего изучили российские и белорусские интернет-магазины и электронные библиотеки. Вывод: и в Беларуси, и в России с большим отрывом побеждает non-fiction, а конкретно - книги по психологии из разряда "помоги себе сам". Из художественной литературы в тренде легкие детективы, "ужастики", детская и юношеская классика. Чудесным образом в топ-2020 затесался роман шведа Фредрика Бакмана "Вторая жизнь Уве". А еще давным-давно зачитанный до дыр и взрослыми, и детьми сборник сказочных повестей Туве Янссон "Все о муми-троллях". Что говорит о нас, читателях, этот довольно странный рейтинг? Об этом рассуждает психолог, автор проекта "Культтерапия" Надежда Железняк.

Книги по психологии оказались крайне популярны в этот пандемийный год. Почему?

Надежда Железняк: Мы лишь строим догадки. Но заметьте: на вершинах рейтингов не просто психологические книги, а книги по популярной психологии. В моде громкие названия, которые как будто встряхивают читателя.

Да, названия хлесткие, эпатажные. Почему эти книги оттеснили художественную литературу?

Надежда Железняк: О, это моя боль. Думаю, дело здесь вот в чем. Сейчас многие находятся под гнетом психологического напряжения. Нарушения сна, высокая тревожность, трудности с работой и в семье. Из-за изоляции мы испытываем опустошение, оскудение внутреннего мира. А утилитарные книги по "поп-психологии" обещают простые ответы на сложные вопросы. Хотя именно художественная литература дарит ощущение богатства жизни! Книга или фильм могут сделать ярче даже наши сны. Но чтобы понять, как это работает, нужно... читать. Это как кататься на велосипеде: надо брать и ехать.

Но почему бьют рекорды не книжки про хозяйство и рукоделие, а, например, книга "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст" Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой?

Надежда Железняк: Это бестселлер последних лет. Книга очень полезна в онлайн-работе, в ней говорится об искусстве деловой переписки, о том, как составить удачное резюме. Она учит, как общаться с людьми. Так что и ее можно отнести к психологической литературе.

В пятерке лучших - давний родительский хит "Тайная опора" Людмилы Петрановской. А ведь там нет простых ответов, "волшебных таблеток". Есть, скорее, ощущение утешения, чувство спокойствия.

Надежда Железняк: То, что вы описываете, и есть одна из главных ценностей, которые может подарить книга. Когда нам подсовывают "волшебную таблетку", легкие истины ("не ной!", "хочешь быть счастливым - будь!"), их легко прочесть, но сложно выполнить. Чем более развит человек интеллектуально, тем зачастую у него больше страхов. Книги Петрановской дают опору. Когда у человека возникает вопрос: "Что я чувствую? Правильно ли я чувствую?", Петрановская отвечает: "С тобой все ОК".

В наши рейтинги попали две художественные книги финского и шведского авторов...

Надежда Железняк: Скандинавская литература - она про некий "уют внутри". И опирается на то, что происходит во внутреннем мире. И мои любимые муми-тролли о том же. Это всегда свободные герои. Хотя в этих сказках есть и катастрофы - комета летит, река разливается, близится какая-то беда, но они не унывают, спасают себя и других, свой дом. Читаешь - и тебя обволакивает дым костра, аромат какао, обнимает теплый плед. Скандинавская литература говорит с нашим внутренним ребенком, баюкает его. Роман об Уве - о том, как меняется, наполняется новыми чувствами жизнь замкнутого, сварливого героя, наверное, тоже не случайно стал так популярен именно в этом году.

Но есть и другая тенденция: тяга к детективам и ужасам... казалось бы, ужасов нам в этом году хватало.

Надежда Железняк: Как-то мелькнуло предложение запретить в прокате страшные фильмы. Я была против. Мы разные - и поддержать нас может разное искусство. Кому-то хочется читать что-то бесконечно легкое, а кто-то в книгах Солженицына находит поддержку: "вот ведь, было гораздо страшнее, но люди выживали".

Кстати, одна из самых популярных книг года - "Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере" Виктора Франкла.

Надежда Железняк: Франкл - человек, который прошел концлагерь, потерял семью. В какой-то момент он начал представлять себе, как переживет концлагерь, станет профессором психологии и будет помогать другим. Франкл вспоминает, как полуживые узники наслаждались закатом... Это одна из самых мощных сцен в книге.

Франкл говорит, что пережить трудные времена помогает черный юмор.

Надежда Железняк: Он утверждает, что пока можешь смеяться - власть в твоих руках. Чтение страшного - своего рода терапия. Хочется же испытывать яркие эмоции, и тяжело сидеть взаперти, и адреналина не хватает.

Топ-2020 от OZON

1. Михаил Лабковский. "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым".

2. Людмила Петрановская. "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка".

3. Марк Мэнсон. "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо".

4. Джон Кехо. "Подсознание может все!"

5. Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст".