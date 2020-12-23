Посол Дмитрий Мезенцев ответит на вопросы об отношениях России и Беларуси

- Кто пытается расколоть общество, чтобы оторвать молодых белорусов от корней, и почему люди могут жестоко обмануться?

- Чему бы удивилась княгиня Ольга, основавшая город Витебск, увидев "Славянский базар"? - Чей сейчас ход в углублении союзной интеграции? - Кто и зачем хочет отрезать Беларусь от России? Обо всем этом рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эксклюзивном интервью программе "Государственный интерес" на союзном, российско-белорусском телеканале "БелРос" 23 декабря в 21.30 по московскому времени. А также 24.12 - 08.30, 26.12 - в 13.00 и 21.25, 28.12 - в 13.30. С Дмитрием Мезенцевым беседовал известный журналист и политолог, сопредседатель сообщества "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.

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