Посольство РФ: Москва призывает США продлить ДСНВ на благо всего мира

Россия призывает Соединенные Штаты продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) во благо двух стран и всего мира. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, распространенном во вторник вечером по случаю 10-летия ратификации документа Сенатом Конгресса США.

В диппредставительстве подчеркивают, что этот документ является последней двусторонней договоренностью, четко ограничивающей крупнейшие мировые ядерные арсеналы. Отмечается, что к декабрю этого года Москва и Вашингтон провели более 300 инспекций ракетных баз, подлодок и бомбардировщиков, обменялись 21 тысячей уведомлений о состоянии стратегических наступательных вооружений, пишет ТАСС.

В посольстве напомнили, что предложение президента России Владимира Путина о продлении договора на пять лет без предварительных условий остается в силе. "Продление даст России и США время для нахождения точек соприкосновения в способах адаптации режима контроля над вооружениями к нынешней обстановке в сфере безопасности", - уверены дипломаты.

Срок действия договора истекает пятого февраля 2021 года. В посольстве призвали американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, который еще остается до этой даты, чтобы сохранить договор.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.