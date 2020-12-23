Правительство РФ просчитает доступность жилья для каждого региона

В 2023 году объемы ввода жилья значительно превысят нынешние показатели. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" были скорректированы, рассказал Хуснуллин.

"Считаем, что в 2022 году мы уже сможем выйти на показатель 3,6 млн семей, улучшивших жилищные условия. Это выше показателя 2019 года. В 2023 году значительно превысим показатель по вводу жилья, выйдем на 85 млн кв. м. С учетом 2024 года будет построено более 400 млн кв. м жилья, то есть каждый десятый метр будет новым. Люди реально это увидят и почувствуют на себе", - сказал он.

В скорректированный нацпроект включен новый показатель - доступность жилья для каждого региона. "Мы должны считать, сколько стоит жилье, сколько люди зарабатывают, какие меры поддержки должны быть и какая должна быть ставка, чтобы доступность жилья увеличивалась, а не падала", - сообщил Хуснуллин. Это будет одним из ключевых показателей нацпроекта, заявил он.

По итогам 11 месяцев объемы ввода жилья даже выше, чем за тот же период прошлого года - на 1,4%. Этому помогла программа льготной ипотеки под 6,5%. "Сейчас она продлена только до середины 2021 года, что влияет на итоговый показатель 2021 года и последующих годов. Поэтому в течение следующего года нам необходимо будет определиться с последующими условиями реализации. Предложения у нас подготовлены", - подчеркнул вице-премьер.

Средняя ставка по ипотеке должна была, по планам правительства, опуститься ниже 8% в 2024 году, однако этот показатель будет достигнут уже по итогам этого года, отметил Хуснуллин. "В последующие годы мы планируем дальше работать над снижением ставки ипотеки до 6%. Но она будет корректироваться с учетом реальных доходов населения и макроэкономических показателей", - добавил вице-премьер.