Принят закон о комплексном развитии территорий

Новый закон вводит единый механизм КРТ и сноса аварийного и ветхого жилья. Инициатива дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения жителей. У властей субъектов РФ будут полномочия по определению технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы.

Как ранее заявил депутатам вице-премьер Марат Хуснуллин, цель поправок - не только создать механизм для ускоренного расселения аварийного и ветхого жилья, но и сделать городскую среду комфортной. Он подчеркнул, что интересы жильцов в документе защищены. В кабмине рассчитывают, что буквально после принятия документа регионы начнут активнее расселять аварийное и ветхое жилье - это в первую очередь касается тех субъектов Федерации, которые к этому готовы, уточнил вице-премьер.

Для проведения собрания по вопросу включения многоквартирного дома в программу КРТ нужно, чтобы на него пришли больше половины жильцов. А непосредственно для решения необходимы две трети голосов всех жильцов, а не только участников собрания. Важно, что будут учитываться голоса как собственников, так и нанимателей квартир - они будут голосовать как представители собственников.

Собственник примет решение о компенсации сам - у него будет право выбора между равноценным денежным возмещением стоимости квартиры и равноценным жильем, уточнил один из авторов проекта депутат Евгений Москвичев. При этом переселенцам должна возмещаться именно рыночная стоимость помещения, которая включает в себя в том числе и рыночную стоимость общего имущества, земельного участка, понесенных затрат. И это возмещение будет именно предварительным.

Прописывается также, что нанимателю взамен освобождаемого им жилого помещения предоставляется другое равноценное жилое помещение по договору социального найма. Общая и жилая площади, а также количество комнат уменьшиться не должны.

При этом очередники сохраняют право состоять на учете и после переселения. А взамен комнаты в коммунальной квартире, признанной таковой до 1 января 2021 года, предоставляется отдельная квартира.

Нежилые же помещения на первых этажах подлежат изъятию с предварительным возмещением.

Еще одна важная норма в пользу граждан: в год расселения дома жильцы освобождаются от взносов на капитальный ремонт. А то, что было уплачено до этого, идет в общий фонд на реализацию решения по комплексному развитию территории.

В программу расселения регионы смогут включать не только аварийные многоквартирные дома, но и ветхие. Сносить разрешается здания, капремонт которых слишком дорог или где существует определенный физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент). Параметры износа, требуемые для решения о сносе, определят регионы. Также местные власти установят предельную цену капремонта: если он окажется дороже норматива, дом можно пускать под снос. Кроме того, в программу расселения могут быть включены многоквартирные дома, в которых отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения.

"Граждане получат возможность переехать из бараков, из домов без инженерных сетей, без канализации, без отопления в нормальные дома", - подчеркнул зампред профильного комитета Павел Федяев. Новые нормы, заявил он, позволят расселить то аварийное жилье, на которое не хватало средств федерального и региональных бюджетов.

"Этот закон - серьезный шаг вперед в решении проблем граждан, которые живут в аварийном и ветхом жилье, - подчеркнул в ходе обсуждения документа в третьем чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Нам надо решать проблемы с домами, которые были построены еще в императорской России и в советское время".

Он также объяснил, почему так много полномочий решено отдать в области переселения регионам. Володин напомнил, что Россия - это не только Москва. В каждом регионе своя специфика. И унифицированное решение в данной сфере, по словам спикера, точно войдет в конфликт с региональными полномочиями. "А вот что касается прав граждан, тут правила должны быть едиными", - уверен глава нижней палаты парламента.

Депутатам, продолжил он, необходимо контролировать реализацию закона. Для этого предстоит создать рабочую группу и "уже через три месяца собраться и посмотреть, что сделано в регионах". В частности, призвал Володин, надо заняться этим вопросом уже на новогодних каникулах, "потому что у политиков отпусков не бывает".

"Посмотрите в глаза избирателям, которые живут в ветхом жилье", - обратился спикер к тем депутатам, которые не стали голосовать за поправки.