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23.12.2020 19:29
Рубрика: Происшествия

Ищет полиция

Пропавшими без вести за этот год остаются 2,7 тысячи человек, в том числе 56 детей
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8345)
В пресс-центре МВД России cообщили свежие данные о розыске граждан, признанных пропавшими без вести. Так, за 9 месяцев 2020 года розыскными подразделениями полиции было объявлено в розыск 7 тысяч 970 лиц, пропавших без вести, из них 568 несовершеннолетних. При этом местонахождение 5,2 тысячи человек из них удалось в течение года установить. В том числе были возвращены родителям 512 детей и подростков.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Таким образом, 2,7 тысячи человек, в том числе 56 несовершеннолетних, из безвестно исчезнувших в этом году, остаются в числе пропавших. В целом розыск пропавших без вести имеет положительную динамику. Так, количество неразысканных лиц в этом году снизилось на 3,4 процента (с учетом прошлых лет). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Фото: Григорий Сысоев /sco-russia2020.ru/РИА Новости
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По данным МВД России на 1 октября 2020 года, всего в базе без вести пропавших людей сейчас числятся более 29 тысяч человек. Но это за все годы. Накануне прокурор Восточного административного округа Москвы Виктор Савицкий на сайте управы столичного района "Богородское" разъяснил все детали работы правоохранительных органов по розыску пропавших без вести граждан. Кроме того он рассказал, как вести себя родственникам в такой непростой ситуации.

По его словам, без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение которого с момента исчезновения неизвестно. Розыск без вести пропавших лиц возложен на органы полиции. "Чтобы заявить о факте безвестного исчезновения лица, необходимо незамедлительно обратиться в дежурную часть ближайшего территориального подразделения полиции. Заявление подлежит регистрации в день обращения - независимо от продолжительности отсутствия лица и месте предполагаемого исчезновения. При этом ждать 3 суток не обязательно, необходимо незамедлительно обращаться. Ведь чем раньше начнутся поиски лица, тем больше шанс найти его, а в некоторых случаях и предотвратить совершение преступления", - рассказал прокурор.

Также с заявлением о пропаже человека можно обратиться в ближайший отдел Следственного комитета РФ. Сотрудник, принявший заявление, обязан выдать талон-уведомление.

После безвестного исчезновения близкого человека ждать 3 суток не обязательно, необходимо незамедлительно обращаться в полицию или СК России 

Отмечается, что в момент обращения при себе желательно иметь фотографию пропавшего, номер контактного телефона, документ (либо его копию), удостоверяющий личность разыскиваемого лица. Также потребуются информация об обстоятельствах исчезновения человека, его образе жизни, родственных связях, подробное описание примет.

Прокурор рекомендует принять и самостоятельные меры к поиску. Исследовать квартиру без вести пропавшего, обратив внимание на наличие оставленных документов, записок. Просмотреть его переписку в интернете, обзвонить знакомых, навести справки в медучреждениях, моргах, разместить сведения о розыске в СМИ и соцсетях.

Фото: iStock
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Срок процессуальной проверки по сообщению о безвестном исчезновении лица составляет трое суток. Но он может быть продлен до 10 суток, а в исключительных случаях - до 30 суток. По результатам проверки принимается одно из трех решений - о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении, о передаче материалов по подследственности.

Если обстоятельства исчезновения дают основание полагать, что в отношении пропавшего могло быть совершено преступление, СК возбуждает дело. Кстати, часто после пропажи детей следователи возбуждают дела об убийстве, что жутко пугает родителей пропавших. Но это не значит, что у следствия есть серьезные основания подозревать гибель несовершеннолетних. Это делается для упрощения проведения различных экспертиз и прочих процессуальных действий, необходимых для того, чтобы скорее найти детишек.

По новому закону медики будут обязаны сообщать в полицию о поступлении пациентов, личность которых не удается установить 

Кстати, на днях президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медиков сообщать в полицию о поступлении неопознанных пациентов. Прежде медорганизации сообщали лишь о пациентах, пострадавших от противоправных действий. Впредь станут сообщать обо всех, кто не способен сам рассказать сведения о себе (потеря сознания, нарушение памяти).

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