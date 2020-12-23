Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб

Президент Владимир Путин просит правительство обратить особое внимание на расселение аварийного жилья.

"Эту позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - заявил глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

- Мы не можем забыть об этом, забыть об этой категории граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем ничего, что там происходит, - подчеркнул Путин.