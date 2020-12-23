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23.12.2020 15:13
Рубрика: Власть

Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Артем Ленц/ТАСС Фото: Артем Ленц/ТАСС
Фото: Артем Ленц/ТАСС

Президент Владимир Путин просит правительство обратить особое внимание на расселение аварийного жилья.

"Эту позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - заявил глава государства на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

- Мы не можем забыть об этом, забыть об этой категории граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем ничего, что там происходит, - подчеркнул Путин.

План 2020 года по расселению аварийного жилья выполнили 56 регионов
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство

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