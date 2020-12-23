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23.12.2020 14:32
Рубрика: Власть

Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета

Текст: Кира Латухина
Расширение полномочий и новый состав Госсовета нужны были для большей включенности регионов и муниципалитетов в процесс принятия важнейших для страны решений. Об этом заявил президент на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проходит сейчас в режиме видеоконференции.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Для движения вперед нужны общие, скоординированные усилия всех уровней власти, и в том числе регионов, подчеркнул Владимир Путин. "Чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов в решения Госсовет и получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав", - пояснил он.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Владимир Путин утвердил состав Государственного совета

В Госсовете появились комиссии, которые будут действовать постоянно, и к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов. Тем самым руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые звучат на местах.

Но еще важнее сущностные изменения, заметил Путин. Новый статус и структура Госсовета позволят обеспечить новое качество работы власти на всех уровнях - что важно для улучшения жизни людей и достижения национальных целей развития. Президент напомнил, что национальные цели были уточнены и конкретизированы, а горизонт планирования расширен до 2030 года.

Власть Работа власти Госуправление Президент Президент Государственный Совет

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