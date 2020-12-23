Путин объяснил смысл нового статуса Госсовета

Расширение полномочий и новый состав Госсовета нужны были для большей включенности регионов и муниципалитетов в процесс принятия важнейших для страны решений. Об этом заявил президент на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проходит сейчас в режиме видеоконференции.

Для движения вперед нужны общие, скоординированные усилия всех уровней власти, и в том числе регионов, подчеркнул Владимир Путин. "Чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов в решения Госсовет и получил новый конституционный статус, были расширены его полномочия и состав", - пояснил он.

В Госсовете появились комиссии, которые будут действовать постоянно, и к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов. Тем самым руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые звучат на местах.

Но еще важнее сущностные изменения, заметил Путин. Новый статус и структура Госсовета позволят обеспечить новое качество работы власти на всех уровнях - что важно для улучшения жизни людей и достижения национальных целей развития. Президент напомнил, что национальные цели были уточнены и конкретизированы, а горизонт планирования расширен до 2030 года.