Путин обсудит с коллегами из других стран ситуацию с трудовыми мигрантами

Президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить с коллегами из других стран, откуда в РФ прибывают трудовые мигранты, вопросы безопасности этих граждан и россиян. Об этом зашла речь на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

- Надо обсуждать это - и я буду это делать - с коллегами из тех стран, из которых к нам трудовые мигранты едут, с тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом, - отметил президент. Он подчеркнул, что данный вопрос важный, он касается и здоровья граждан, и экономики строительной отрасли.

"Надо смотреть, конечно, точечно", - уточнил глава государства.

Президент также рассказал о том, что обсуждал тему дефицита рабочей силы в строительной отрасли с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.