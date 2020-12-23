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23.12.2020 16:00
Рубрика: Власть

Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии

Текст: Ксения Воронцова

Президент Владимир Путин отметил, что в условиях борьбы с пандемией значительно увеличился объем мусора, и операторы, занимающиеся его вывозом, оказались к этому не готовы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Абрамченко: Более половины мусора в РФ попадет на сортировку к 2024 году

Путин обратил внимание, что значительно увеличилось количество отходов там, куда люди выезжали, когда не работали или работали удаленно. "И возникают текущие проблемы, потому что системы сбора мусора, операторы, оказались не готовы к увеличению этого объема неожиданно совершенно для них", - отметил президент во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он поинтересовался у заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, что происходит в этой сфере сегодня и что необходимо сделать.

Вице-премьер отметила, что действительно это произошло в начале года, когда многие уехали за город, в сельскую местность. "Мы получили эти сигналы вовремя, отработали с регионами", - рассказала она, добавив, что к этому вопросу удалось подключиться оперативно и довести до регионов 9 миллиардов рублей, чтобы справиться с увеличенным объемом мусора, направлением его на сортировку и утилизацию.

- Этого достаточно, вы считаете? - поинтересовался глава государства.

Абрамченко заметила, что на сегодняшний день все регионы приняли территориальные схемы обращения с отходами, они оперативно их корректируют. "Мы за этой работой следим вместе с экологическим оператором", - сказала она.

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