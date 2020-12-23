Путин поддержал идею "Единой России" сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин считает, что последний день 2020 года должен быть объявлен выходным. Такую рекомендацию он дал властям регионов в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Тему поднял глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Он предложил взять пример с субъектов, где 31 декабря 2020 года уже объявлено выходным днем.

"Ну, отдыхать - не работать, у нас праздников много, одним больше, одним меньше, наверное, от нас не убудет", - пошутил в ответ президент. Он признал, что работа в последний день года "уже очень своеобразная, мягко говоря".

"Конечно, следует это поддержать. В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, в которых это решение еще не принято, сделать это", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что "в течение следующего года можно будет необходимые решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня".