Пандемия не отменила повестку развития страны. Нужны масштабные достижения, реальные позитивные изменения в жизни граждан, а не только постановка амбициозных задач, заявил президент на совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Владимир Путин поручил закрыть "позорную страницу" ветхого жилья, а также поддержал инициативы "Единой России" сделать 31 декабря выходным днем по всей России, а медицинским работникам удвоить спецвыплаты за работу с больными коронавирусом в новогодние праздники.

Россия - без пауз в развитии

В соответствии с Конституцией Госсовет получил новый статус, и в среду состоялось его первое заседание в новом формате. На днях Путин утвердил состав Госсовета. Возглавил его он сам.

Основной темой заседания стала реализация указа "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Год был непростым и для России, и для всего мира, сказал президент: "Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей". "Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы", - подчеркнул он.

Но особый вызов не отменяет повестки развития. "Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение", - заявил Путин. "Мы не можем себе позволить остановиться", - сказал он. Паузы в развитии, как бы ни складывалась обстановка, нельзя позволить ни на минуту.

Госсовет: новое качество работы власти

Такая системная работа требует скоординированных усилий всех уровней власти. Чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус, пояснил Путин. Были расширены его полномочия и состав, в него вошли представители муниципалитетов, общественных объединений, бизнеса и профсоюзов.

Для выработки общей позиции, использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии. Их возглавят руководители регионов. К их работе будут подключаться и главы муниципалитетов. "Таким образом, теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах", - заметил президент.

Важны и сущностные изменения - надо обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях для улучшения жизни людей, достижения национальных целей развития. "Напомню, что в июле мы их уточнили и конкретизировали, расширили и так называемый горизонт планирования до 2030 года", - сказал Путин. При этом усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация.

Из-за сложной обстановки некоторые планы были сдвинуты "вправо" по графику. "Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял", - заявил президент. Путин ждет от правительства постановки амбициозных задач на предстоящие годы. Их сформулировать не так сложно, добавил он: "Но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан".

Семьи с детьми: рекорд заявок на новую выплату

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о выплатах в 5 тысяч рублей семьям с детьми до семи лет включительно. Как только об этом объявил президент, был отмечен рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг. "Это понятно почему. Потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом. Как мы с вами и планировали. Поэтому и полтора миллиона за три часа заявок", - пояснил Путин.

Всего уже выплачено почти 67 млрд рублей - их получили семьи, где воспитывается свыше 13 млн детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления. "Создание эффективной системы поддержки семей с детьми - это один из приоритетов работы правительства", - подчеркнул Мишустин.

Национальные цели: 39 триллионов на три года

По поручению президента подготовлен Единый план, направленный на достижение национальных целей. "Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский указ, национальные проекты и государственные программы", - сказал премьер-министр.

"По сути, он отвечает на три ключевых вопроса: когда, где и какие шаги правительство предлагает сделать, чтобы эти цели были достигнуты", - заметил он. В документе подробно описана логика достижений каждой национальной цели. "Он станет основным навигатором по запланированным мероприятиям, - сказал Мишустин. - При этом для всех министерств и ведомств, региональных администраций, институтов развития план определяет сферы ответственности, ставит конкретные задачи, где каждый шаг и каждое мероприятие способствуют достижению общего результата - прежде всего повышению уровня жизни людей, формированию комфортной среды для развития".

О расселении аварийного жилья - эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб

На реализацию Единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года более 39 трлн рублей, или около 13 трлн рублей в год. "Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов всего порядка около 2 трлн рублей. Таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением национальных целей развития", - заметил председатель правительства. "Крайне важно, что большая часть этих средств будет выделена на два направления: на социальные программы (это сохранение населения, здоровье, благополучие людей) и на развитие экономики. То есть, по сути, на поддержку наших граждан через обеспечение их занятости и доходов", - уточнил он. По предложению рабочих групп Госсовета был разработан отдельный раздел, направленный на поддержку регионов - предусмотрены существенные ресурсы.

Правительство уже скорректировало нацпроекты в соответствии с обновленными целями и задачами. По каждому выделены общественно значимые результаты, влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности. "Сейчас идет работа по более точной настройке госпрограмм. Каждое их мероприятие должно быть увязано с реализацией Единого плана. И уже в марте мы планируем завершить этот процесс", - объявил Мишустин.

Единой технологической платформой по координации выполнения плана станет информационная система управления. "Мы получим новый эффективный инструмент контроля, чтобы использовать конкретные цифровые показатели, а не субъективные оценки, следить за развитием событий практически в режиме онлайн, и на любом этапе сможем вовремя вмешаться, чтобы исключить отклонения от плана", - пояснил председатель правительства.

Жилье: вытащить людей из "трущоб"

Президент внимательно выслушал доклады участников и прокомментировал их. Так, после выступления вице-премьера Марата Хуснуллина призвал закрыть "позорную страницу" ветхого жилья. "Надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", - поручил он. "На это прошу обратить особое внимание", - сказал Путин. "Мы не можем забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем ничего, что там происходит", - пояснил он.

Хуснуллин также доложил, что планы по снижению ипотечных ставок выполнены досрочно. Средние ставки по ипотеке по итогам года будут ниже 8 процентов - такого показателя планировалось достичь в 2024 году. Программа льготной ипотеки позволила привлечь в экономику около триллиона рублей при незначительных субсидиях из бюджета, которые уже вернулись в виде налогов. Работа по снижению ставок продолжится, теперь ориентир - 6 процентов годовых.

Льготная ипотека работает, но цены на жилье будут расти - а рынок уже так и отреагировал, - и значительная часть усилий, направленных на обеспечение жильем большего количества граждан, если не сведется к нулю, то серьезно пострадает, предостерег Путин. Президент призвал соответствующим образом на это реагировать, добавив, что прежде всего имеет в виду возможности отрасли.

Рабочая сила: стройки не встанут

Путин пообещал обсудить с иностранными партнерами ситуацию с нехваткой трудовых мигрантов в нашей стране. Оказалось, что появился дефицит рабочих на стройках из-за вызванных пандемией ограничений. "Мы видим риск по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу. Остро проблема ощущается в Московском регионе", - заявил Хуснуллин.

Вопрос дефицита рабочей силы на стройках поднял и глава Татарстана Рустам Минниханов. Президента попросили организовать точечный въезд мигрантов на объекты. "Надо смотреть, конечно, точечно, нужно обсуждать это, и я буду это обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут", - пообещал Путин. "С тем, чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность заработать, дать возможность стройке развиваться, ну и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом", - добавил он.

Комментируя доклад вице-премьера Виктории Абрамченко, президент заметил, что в пандемию отходов стало больше - а система сбора мусора и операторы оказались не готовы. И еще потребовал не снижать внимания к ликвидации накопленного вреда на полигоне "Красный Бор" в Ленобласти: "Там ничем не лучше ситуация, чем в Усолье-Сибирском".

Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет жизненно важное значение

Владимир Путин также заявил, что следует увеличить субсидирование региональных авиаперевозок. Сейчас сумма составляет 7 млрд рублей, и этого мало, считает он. Нужно "инфраструктурно сшивать" огромную территорию России, заявил президент. "У нас за последние десятилетия, начиная с 90-х годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Дорого очень все", - пояснил он. "Мы с председателем правительства недавно это обсуждали, я просил его заняться этим вопросом индивидуально", - добавил Путин.

Подарок к Новому году: 31 декабря - выходной

Президент поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России. "Тридцать первого, действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря... Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать", - отреагировал он на предложение руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.

"Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник, и последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам", - сказал Неверов.

В этом году на федеральном уровне сделать это уже невозможно, но Путин дал соответствующую рекомендацию регионам, где такое решение еще не принято. "В течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня", - заключил он.

И еще одно важнейшее решение было принято по предложению "Единой России" - двойные выплаты медикам за работу с больными коронавирусом в новогодние праздники.

Видео: RT