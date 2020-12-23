Президент предложил принять Единый национальный план за основу

Новости

"Газпром" сообщил о сохранении статус-кво по суду с PGNIG 19:32
В Липецкой области 31 декабря объявили выходным днем 19:31
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса 19:24
ВЦИОМ: Россияне не смогли назвать лучший фильм года 19:08
Кабмин рассматривает второй пакет поддержки IT-компаний 19:06
Задержан петербуржец, проломивший голову мужчине без маски 19:05
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России 18:50
Искусственный интеллект для записи к врачу заработал в 12 регионах 18:50
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России 18:46
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года 18:44
Подаренную Лаврову икону передали в посольство Боснии и Герцеговины 18:41
Warner Bros. может отменить премьеру "Дюны" в интернете 18:38
В Марий Эл 31 декабря сделают выходным после рекомендации Путина 18:35
Путин поддержал идею повышения уровня МРОТ 18:30
Глава МИД Польши назначил нового посла в России 18:26
Чиновников мэрии Оренбурга заподозрили в растрате 12 млн рублей 18:20
Операторов связи накажут за непропуск сигналов с иностранных спутников 18:17
Источник: Кикнадзе покинет пост гендиректора "Локомотива" 18:09
Татьяна Навка представит на Новый год два ледовых шоу 18:07
В ноябре появилось в полтора раза больше частных домов, чем год назад 18:00
Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно 17:59
На Ямале в гараже нашли тело депутата 17:57
Путин оценил перспективы создания парламентского центра 17:42
Госдума призвала европейских коллег осудить притеснения СМИ в Латвии 17:42
В Россельхознадзоре рассказали, почему российскую рыбу не пускают в Китай 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Почему россияне отказываются от своих земельных участков
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
23.12.2020 18:14
Рубрика: Власть

Президент предложил принять Единый национальный план за основу

Текст: Кира Латухина
Нужно не просто преодолеть последствия эпидемии, но ставить системные задачи на годы вперед - соразмерные масштабу страны и народа. Об этом заявил президент, завершая совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Прогресс по достижению каждой национальной цели должен быть не "бумажный", а реальный, подчеркнул он.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Впереди не менее сложный и насыщенный период совместной работы - предстоит продолжить борьбу с эпидемией, добиться перелома, сохранить высокую мобилизацию системы здравоохранения, всех социальных служб государства. И конечно, нужно извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы решали, обеспечить восстановление занятости и выход на устойчивую траекторию роста экономики", - заявил Владимир Путин.

Фото: Артем Ленц/ТАСС
Путин: Надо людей вытаскивать из трущоб

Нужно оперативно и четко реализовывать антикризисные решения, и "ни в коем случае нельзя забывать, сузить, потерять горизонт развития", заявил президент. "На первый план все больше должно выходить решение системных задач", - подчеркнул он. Это и увеличение доходов граждан, и организация новых рабочих мест, повышение доступности и качества здравоохранения и образования, создание благоприятных условий для инвестиций и предпринимательства, развитие инфраструктуры жилищного строительства. В этом базовый ответ на вызовы.

"Нам нужно не просто преодолеть социально-экономические последствия эпидемии - нам нужно обеспечить развитие, движение вперед во всех сферах", - указал Путин. "Как бы ни было сложно, мы обязательно должны думать о будущем, о развитии на годы вперед, уже сегодня формировать для этого базу, ставить задачи, соразмерные масштабу нашей страны и нашего народа", - подчеркнул он. Нужна высокая динамика и эффективность - и на федеральном уровне, и на региональном, и муниципальном.

Президент предложил принять за основу предложенный правительством Единый план, направленный на достижение национальных целей. Но сделать при этом три важнейших шага.

Первый - привести все показатели Единого плана в соответствие с итогами 2020 года. Второе - сделать так, чтобы целевые показатели до 2024 года соответствовали уровню, от которого начинается движение. По ряду национальных целей они должны быть более амбициозными. При этом установка долгосрочных целей до 2030 года не означает, что сроки можно "сдвигать вправо" бесконечно. Третье - на основе Единого плана по каждой национальной цели нужно сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайший трехлетний период.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Путин: Пандемия не отменяет повестки развития

Задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, повышению качества жизни граждан, подчеркнул Путин. "Иначе вся эта работа ничего не стоит", - сказал он. Прогресс по достижению каждой национальной цели должен быть не "бумажный", а реальный.

Уточненные линейки показателей национальных целей развития президент предложил рассмотреть в феврале на заседании совета по стратегическому развитию и там же обсудить планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку. К участию можно пригласить и руководителей регионов. А в конце 2021 года Путин пригласил вновь собраться в том же составе, чтобы подвести итоги работы. Вопросы будут на постоянном контроле, заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Государственный Совет

Главное сегодня

Путин принял важные для граждан решения на Госсовете. Главное
Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России
Белоусов назвал пути ускорения роста экономики России
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Госдума одобрила право президента РФ вновь претендовать на два срока
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие