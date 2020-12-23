Президент предложил принять Единый национальный план за основу

Нужно не просто преодолеть последствия эпидемии, но ставить системные задачи на годы вперед - соразмерные масштабу страны и народа. Об этом заявил президент, завершая совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Прогресс по достижению каждой национальной цели должен быть не "бумажный", а реальный, подчеркнул он.

"Впереди не менее сложный и насыщенный период совместной работы - предстоит продолжить борьбу с эпидемией, добиться перелома, сохранить высокую мобилизацию системы здравоохранения, всех социальных служб государства. И конечно, нужно извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и которые мы решали, обеспечить восстановление занятости и выход на устойчивую траекторию роста экономики", - заявил Владимир Путин.

Нужно оперативно и четко реализовывать антикризисные решения, и "ни в коем случае нельзя забывать, сузить, потерять горизонт развития", заявил президент. "На первый план все больше должно выходить решение системных задач", - подчеркнул он. Это и увеличение доходов граждан, и организация новых рабочих мест, повышение доступности и качества здравоохранения и образования, создание благоприятных условий для инвестиций и предпринимательства, развитие инфраструктуры жилищного строительства. В этом базовый ответ на вызовы.

"Нам нужно не просто преодолеть социально-экономические последствия эпидемии - нам нужно обеспечить развитие, движение вперед во всех сферах", - указал Путин. "Как бы ни было сложно, мы обязательно должны думать о будущем, о развитии на годы вперед, уже сегодня формировать для этого базу, ставить задачи, соразмерные масштабу нашей страны и нашего народа", - подчеркнул он. Нужна высокая динамика и эффективность - и на федеральном уровне, и на региональном, и муниципальном.

Президент предложил принять за основу предложенный правительством Единый план, направленный на достижение национальных целей. Но сделать при этом три важнейших шага.

Первый - привести все показатели Единого плана в соответствие с итогами 2020 года. Второе - сделать так, чтобы целевые показатели до 2024 года соответствовали уровню, от которого начинается движение. По ряду национальных целей они должны быть более амбициозными. При этом установка долгосрочных целей до 2030 года не означает, что сроки можно "сдвигать вправо" бесконечно. Третье - на основе Единого плана по каждой национальной цели нужно сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайший трехлетний период.

Задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, повышению качества жизни граждан, подчеркнул Путин. "Иначе вся эта работа ничего не стоит", - сказал он. Прогресс по достижению каждой национальной цели должен быть не "бумажный", а реальный.

Уточненные линейки показателей национальных целей развития президент предложил рассмотреть в феврале на заседании совета по стратегическому развитию и там же обсудить планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку. К участию можно пригласить и руководителей регионов. А в конце 2021 года Путин пригласил вновь собраться в том же составе, чтобы подвести итоги работы. Вопросы будут на постоянном контроле, заключил он.