Путин: Приватизацию нужно вести аккуратно

Президент РФ Владимир Путин призвал проводить приватизацию аккуратно. Ее надо осуществлять лишь там, где это приносит результат.

"Мы действуем очень аккуратно", - сказал глава государства в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Так президент РФ прокомментировал слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о рисках для стабильности экономики РФ от приватизации.

"Мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", - добавил Владимир Путин.