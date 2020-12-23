Путин встретит Рождество за пределами Москвы

Рождественскую ночь президент России проведет в одном из регионов страны. Даже в это сложное время Владимир Путин решил не нарушать традиции встречать светлый праздник за пределами столицы.

"Традиционно он поедет в какой-то регион", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Но пока еще не понятно, в какой, он еще не выбрал", - передает его слова РИА Новости.

В этом году Рождество Путин встретил в своем родном городе, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе. Там же он был и в 2019 году, и в 2012. В 2018 году Путин отметил святой праздник Рождества Христова также в Санкт-Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.