Нелегкая доля
В 2019 году была проведена реформа долевого строительства жилья. Застройщики теперь не могут воспользоваться деньгами дольщиков, хранящимися на счетах эскроу, до момента сдачи дома в эксплуатацию, уже менее половины жилья достраивается по старым правилам.
Целью реформы было ликвидировать проблемы обманутых дольщиков. С уже накопившимися к этому времени проблемными домами постепенно разбирается Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В 2019 году были приняты решения, затрагивавшие 15,9 тысячи пострадавших граждан, сообщили в фонде. 8 тысяч человек получили компенсации, дома 7,9 тысячи дольщиков будут достроены. В нынешнем году определена судьба домов 28,4 тысячи обманутых дольщиков из 38 регионов - 5,4 тысячи покупателей получат компенсации, 23 тысячи - ключи от квартир.
Заседания Наблюдательного совета фонда проходят еженедельно. Однако в реестре проблемных находятся еще 2911 домов, квартиры в которых купили около 200 тысяч дольщиков. На полное решение проблемы нужно около 250-300 млрд рублей.
Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ:
"Наша задача - сделать так, чтобы каждый пятый квадратный метр в стране был новым".
Утром - землю, вечером - дом
Участок под застройку на улице Двинской выдали в 2013 году. Чуть-чуть позанимавшись фундаментом, организация заморозила объект. Госстройнадзор выявил нарушения. Руководство фирмы привлекли к ответственности за мошенничество. Но собственникам от этого не легче. "Было шесть лет ожидания. Сразу обратились в администрацию и стройнадзор, - говорит Писарева. - Сначала боролись в судах. А потом на площадку зашла новая компания".
Как объяснили в администрации Волгоградской области, первый застройщик прошел процедуру банкротства. А новую организацию удалось заманить на объект, предоставив компенсацию в виде земельного участка без торгов. Такую возможность дает законодательство. С 1 января 2019 года в регионе действует Закон "О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов", объединивший все механизмы поддержки добросовестных застройщиков. За последние годы удалось завершить около 80 долгостроев. Полностью решить проблему надеются до конца 2022 года. Для того чтобы разморозить ряд строек с долевым участием, был подготовлен ряд финансовых инструментов, которые позволяют заинтересовать застройщиков.
Дом с бородой
Дом начали возводить 15 лет назад. И вот в конце 2020 года его сдадут. Помог областной закон о масштабных инвестиционных проектах. Он также предусматривает схему, при которой застройщик может получить землю под новые объекты без торгов. Взамен он обязан предоставить не менее 2,5 процента от строящейся жилплощади обманутым дольщикам. А кроме того - и это спасло Тульскую, не менее 30 миллионов рублей инвестор обязан направить на достройку тех домов, которые еще можно реанимировать.
Таким образом, в 2017 году дом на Тульской "получил" от инвестора 60 миллионов рублей. В тот момент на достройку требовалось в десять раз больше, но 60 стали той отправной точкой, с которой началось движение. Дольщики поднатужились и собрали еще 20 миллионов, и на площадке появился новый генподрядчик, который и заканчивает многострадальный дом. Ключи от квартир получат 190 семей.
Урок на миллион
В этом году регион стал участником еще одной программы - "Земский учитель", которую уже окрестили праздником: к работе приступили первые десять педагогов-участников, которые получили миллион рублей и отправились преподавать в малые города и села. В числе первопроходцев - учитель математики Сергей Рыжих.
- Конкурс "Земский учитель" стал настоящим спасательным кругом: на подъемные купили дом, - признался он. - Омская деревня Ульяновка приняла как родных. Школа хорошая, работы много. Веду математику с пятого по одиннадцатый класс плюс кружки. Директор помогла с работой жене. Зарплата 30 тысяч рублей плюс компенсации по ЖКХ.
Еще один "миллионер", земский доктор 27-летний Владимир Русалеев, уже три года трудится в детском отделении Горьковской районной больницы. Практиковаться начал, когда еще был студентом.
- В городе меня все устраивало, уезжать не собирался. Но в сельской клинике на пенсию ушел педиатр. Решил помочь и "завяз", - признался он "РГ". - Миллион разлетелся моментально. Вступил в ипотеку. Не будь этих денег, я бы вряд ли стал новоселом, - делится Владимир Русалеев. - Зарабатываю нормально, 55 тысяч рублей в месяц. Самые большие расходы идут на ипотеку.
Рабочий график врача расписан по минутам. Ежедневный прием - 30-40 детей, вызовы, дежурства, в том числе и в выходные, и по ночам. Его телефон сигналит беспрестанно. "Пациенты знают мой номер. Но по пустякам не звонят", - поясняет сельский педиатр.