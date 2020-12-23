Более 30 тысяч обманутых дольщиков получат наконец ключи от квартир. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Нелегкая доля

В 2019 году была проведена реформа долевого строительства жилья. Застройщики теперь не могут воспользоваться деньгами дольщиков, хранящимися на счетах эскроу, до момента сдачи дома в эксплуатацию, уже менее половины жилья достраивается по старым правилам.

Целью реформы было ликвидировать проблемы обманутых дольщиков. С уже накопившимися к этому времени проблемными домами постепенно разбирается Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В 2019 году были приняты решения, затрагивавшие 15,9 тысячи пострадавших граждан, сообщили в фонде. 8 тысяч человек получили компенсации, дома 7,9 тысячи дольщиков будут достроены. В нынешнем году определена судьба домов 28,4 тысячи обманутых дольщиков из 38 регионов - 5,4 тысячи покупателей получат компенсации, 23 тысячи - ключи от квартир.

Заседания Наблюдательного совета фонда проходят еженедельно. Однако в реестре проблемных находятся еще 2911 домов, квартиры в которых купили около 200 тысяч дольщиков. На полное решение проблемы нужно около 250-300 млрд рублей.

Цитата

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ:

"Наша задача - сделать так, чтобы каждый пятый квадратный метр в стране был новым".