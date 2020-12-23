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23.12.2020 13:27
Рубрика: Культура

Актеру Василию Лановому присвоили звание "Почетный гражданин Москвы"

Текст: Ирина Огилько

Депутаты Мосгордумы приняли в ходе еженедельного заседания постановление о присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы" актеру Василию Лановому.

Фото: Кадр из фильма "Офицеры / Киностудия им. М. Горького
О чем мечтает народный артист СССР Василий Лановой

Как рассказал на заседании столичного парламента председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, звание "Почетный гражданин" учреждено в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городским сообществом, поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия. Он рекомендовал Мосгордуме принять проект.

В поддержку выступил и министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, сказав, что Лановой является народным артистом СССР с уникальной творческой судьбой. "Память о войне, которая в нем сохраняется, сделала его одним из тех, кто является общественным лидером многочисленных фестивалей, программ и того движения, которое каждый год 9 мая выводит миллионы москвичей и гостей столицы на марш - "Бессмертный полк". Я полагаю, что то предложение, которое вносится правительством Москвы, обосновано, заслужено, я предлагаю поддержать это решение, поскольку это справедливо", - сказал Кибовский.

Кстати, почетные граждане города могут публично пользоваться указанным званием в связи со своим именем. Они имеют право первоочередного порядка приема у должностных лиц органов государственной власти Москвы и органов местного самоуправления. Имеют право получения информации, необходимой для осуществления деятельности, направленной на пользу города Москвы, если эта информация не является государственной, служебной или иной охраняемой законом тайной. Мэр города может устанавливать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. Иных дополнительных прав или льгот присвоение звания Почетного гражданина не влечет.

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