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23.12.2020 10:30
Рубрика: Общество

Депутат МГД Перфилова рассказала, как будут праздновать Новый год в школах

Текст: Ангелина Зеленькова
Важно сохранить традицию новогодних праздников в детских коллективах даже в условиях нынешних ограничений. Об этом сообщила директор столичной школы №2098, депутат Московской городской думы (МГД) Надежда Перфилова.

"Дети должны понимать, что и в условиях ограничений есть место празднику: подаркам, радостным переживаниям, ярким эмоциям, которые останутся в памяти надолго. Поэтому московские школы не отказываются от новогодних празднований, но меры безопасности будут особо тщательно соблюдаться", - рассказала Перфилова агентству городских новостей "Москва".

Фото: Алексей Филиппов/ ТАСС
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По ее словам, утренники, спектакли, новогодние представления для 1-5 классов будут проводиться исключительно в рамках одного класса, без участия родителей, чтобы избежать лишних контактов в детских коллективах и между семьями учащихся.

"Кроме того, в школах не будут приглашать актеров и аниматоров: роли Дедов Морозов, Снегурочек возьмут на себя педагоги. Для того чтобы дети могли проявить себя в отчетных концертах, в классах организуют трансляции из актового зала: так все ребята смогут посмотреть представление по видеосвязи и показать свои достижения. Выходить на сцену творческие коллективы будут по очереди, без пересечения потоков. Это необходимо, чтобы снизить число контактов между классами и при этом не лишать детей праздника", - заявила депутат.

Она подчеркнула, что, с точки зрения возрастной психологии, начальные классы школы - это важный этап сепарации от родителей, становления самостоятельности.

"В этот период для ребенка возрастает значение мнения друзей, коллектива, появляются другие значимые взрослые - педагоги. Дети легко перенесут новогоднее представление без мамы или бабушек. А вот для взрослых, особенно для старшего поколения, заражение вирусом - это огромный риск, и этого лучше избежать. При этом у родителей будет возможность следить за праздником онлайн или получить фото, видео с празднования. Сейчас педагогические коллективы делают все возможное, чтобы школа оставалась для детей привычной, несмотря на перемены в учебном процессе", - отметила Перфилова.

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"Празднование Нового года - хорошая добрая традиция, этап подведения итогов года, и это такая же часть воспитательной работы, как любая другая. Мы сохраним эту традицию и в дистанционном формате. Атмосфера праздника необходима, чтобы этот непростой для детей, всей системы образования год закончился с хорошим настроением. Это необходимый позитивный заряд, который поможет пережить долгие зимние месяцы", - заключила депутат.

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