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Текст:   Ольга Игнатова 
13:47 23.12.2020

Для чего нужно получать выписку из Госреестра недвижимости

Третий квартал стал рекордным по числу выданных выписок из Госреестра недвижимости (ЕГРН), сообщает Федеральная кадастровая палата.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Ее эксперты поясняют, что выписка из ЕГРН используется при купле-продаже, обмене, дарении, аренде недвижимости, она помогает проверить сведения об объекте перед сделкой, в том числе наличие обременений. Итоговый документ содержит актуальную информацию как об объекте, так и о владельце, что позволяет подтвердить право собственности на любой тип недвижимости: квартиру, участок, дом, гараж или машино-место, а также отсутствие обременений, правопритязаний или прав требования. Также актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости - история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
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По активности выдачи сведений из ЕГРН можно косвенно оценивать состояние вторичного рынка недвижимости, так как при покупке квартиры от застройщика такой документ в большинстве случаев не требуется. Например, в апреле-июне, когда наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, количество запросов на предоставление сведений из ЕГРН снизилось на 40%, при этом рынок Москвы и Московской области пострадал больше всего − падение составило 65%. А вот в некоторых регионах пандемия никак не отразилась на объеме запрашиваемых из ЕГРН сведений (так произошло в таких областях, как Белгородская, Пензенская, Ульяновская и Саратовская области).

В третьем квартале зафиксирован максимальный объем выданных из ЕГРН выписок в целом по стране с начала 2019 года - 3,2 млн. запросов. Наибольший вклад внесли Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. В Москве и Московской области из-за массового отложенного спроса граждане интересовались недвижимостью на 30% чаще, чем в начале года, то есть спрос полностью восстановился и превысил показатели с начала 2019 года.

Более умеренным восстановлением вторичного рынка характеризуются территории Северного, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного, где количество выдаваемых выписок в третьем квартале восстановилось на 90-100%, однако не смогло превысить докризисные значения.

В ряде регионов спад активности на рынке пришелся не на второй, а на третий квартал. Это Ульяновская, Саратовская, Пензенская области, а также Республика Калмыкия и Чувашия.

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