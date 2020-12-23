Для чего нужно получать выписку из Госреестра недвижимости

Третий квартал стал рекордным по числу выданных выписок из Госреестра недвижимости (ЕГРН), сообщает Федеральная кадастровая палата.

Ее эксперты поясняют, что выписка из ЕГРН используется при купле-продаже, обмене, дарении, аренде недвижимости, она помогает проверить сведения об объекте перед сделкой, в том числе наличие обременений. Итоговый документ содержит актуальную информацию как об объекте, так и о владельце, что позволяет подтвердить право собственности на любой тип недвижимости: квартиру, участок, дом, гараж или машино-место, а также отсутствие обременений, правопритязаний или прав требования. Также актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости - история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов.

По активности выдачи сведений из ЕГРН можно косвенно оценивать состояние вторичного рынка недвижимости, так как при покупке квартиры от застройщика такой документ в большинстве случаев не требуется. Например, в апреле-июне, когда наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, количество запросов на предоставление сведений из ЕГРН снизилось на 40%, при этом рынок Москвы и Московской области пострадал больше всего − падение составило 65%. А вот в некоторых регионах пандемия никак не отразилась на объеме запрашиваемых из ЕГРН сведений (так произошло в таких областях, как Белгородская, Пензенская, Ульяновская и Саратовская области).

В третьем квартале зафиксирован максимальный объем выданных из ЕГРН выписок в целом по стране с начала 2019 года - 3,2 млн. запросов. Наибольший вклад внесли Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. В Москве и Московской области из-за массового отложенного спроса граждане интересовались недвижимостью на 30% чаще, чем в начале года, то есть спрос полностью восстановился и превысил показатели с начала 2019 года.

Более умеренным восстановлением вторичного рынка характеризуются территории Северного, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного, где количество выдаваемых выписок в третьем квартале восстановилось на 90-100%, однако не смогло превысить докризисные значения.

В ряде регионов спад активности на рынке пришелся не на второй, а на третий квартал. Это Ульяновская, Саратовская, Пензенская области, а также Республика Калмыкия и Чувашия.