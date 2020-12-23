Ярославским детям запретили ходить в ТРЦ

В Ярославской области детям запретили ходить в торговые центры без сопровождения взрослых до 15 января 2021 года.

В правительстве региона пояснили, что ограничения на посещение ТРЦ детьми до 14 лет введены по рекомендации Роспотребнадзора.

"Они не вправе посещать торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы Ярославской области без сопровождения взрослых до 15 января", - говорится в сообщении, размещенном на портале органов госвласти региона.

Здесь же уточняется, что в постановление правительства области, регулирующее работу организаций в период распространения коронавирусной инфекции, внесены соответствующие изменения.

Ответственность за соблюдение нового требования возложена на службы охраны ТРЦ. Охранники должны будут извещать нарушителей об ограничительных мерах и предлагать им покинуть помещение.