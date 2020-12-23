Испытано на себе. Вакцина от коронавируса начала работать

Спустя сутки после введения первого компонента вакцины от коронавируса проявилась некоторая индивидуальная реакция организма.

Как уже сообщалось, "Спутник V" был введен вчера около 13.00. Спустя примерно сутки почувствовал некоторую тяжесть и ломоту в ногах - как будто после интенсивных приседаний. Однако температура если и повысилась, то не сильно. Недомогание проходит как бы в фоновом режиме, то есть сильно не мешает работе. Если бы врачи не предупредили о такой реакции, то, вероятно, в первой половине дня я бы даже не обратил внимания на некоторый дискомфорт. Никаких других проявлений, описанных участниками испытаний (озноб, заложенность носа, аллергические реакции, повышение давления), нет.

Утром побывал на мероприятии, после 13.00 - на дистанционке, работаю дома. Как отмечается в памятке, которую выдают всем участникам вакцинации, недомогание в данном случае - естественная реакция организма, недомогание должно пройти в течение 1-3 дней. В целом это один из признаков того, что начинает формироваться иммунитет к коронавирусу. Объективным же показателем будет тест на антитела, который, по словам врачей поликлиники № 107, имеет смысл делать через месяц после вакцинации. Напомним, введение второго компонента вакцины намечено в той же поликлинике на 13 января.